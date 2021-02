El partido Mazatlán contra Atlético de San Luis tendrá público

La directiva del Mazatlán FC anunció que con el permiso de las autoridades municipales, estatales y de la Liga MX, las puertas del estadio Kraken se abrirán al público de forma limitada el viernes 12 para el partido correspondiente a la jornada 6 del torneo Guard1anes 2021 en la que tendrán la visita del Atlético de San Luis.

Explicaron que al interior de las instalaciones del inmueble deberán cumplir los aficionados de manera estricta con todos los protocolos de salud y prevención establecidos, como son: sana distancia mínima 1.5 metros, respetar asientos bloqueados, no saludos de beso ni de mano, evitar congregaciones, lavado de mano constante con agua y jabón, uso de gel antibacterial, no tocarse la cara, estornudo cubriendo nariz y boca con el ángulo interno del codo o pañuelo, uso obligatorio de cubrebocas, evitar compartir objetos, no mochilas, no bolsas grandes de mujer, no fumar, y en caso de presentar algún síntoma de infección respiratoria no deben asistir al estadio. Quien sea sorprendido o reportado faltando a las indicaciones será retirado del Kraken irrevocablemente.

En cuanto a los boletos, ya están a la venta de manera electrónica, con costos desde cabecera superior a 125 pesos hasta Lounge de 1000 pesos. Hay doce zonas en el estadio.

EL DATO

De acuerdo a las indicaciones de las autoridad de Salud, al estadio Kraken no habrá ingreso a menores de 13 años y mayores de 60.

PIE DE FOTO

KRAKEN 1 (horizontal)

El estadio Kraken vuelve a abrir sus puertas para el partido Mazatlán contra Atlético de San Luis. / cortesía Mazatlán FC.