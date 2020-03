Dramático empate rescata el ADSL ante Monterrey

Dos minutos bastaron para que el Atlético de San Luis, rescatara un punto en el Estadio BBVA de la ciudad de Monterrey, NL, donde el cuadro rojiblanco igualó 2-2 ante Rayados, en duelo programado en la Jornada 9 del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX de Futbol.

En la cancha se encontraban dos equipos necesitados de unidades y de agradar a su púbico, Rayados, legó con la encomienda de conseguir su primer triunfo; en tanto los potosinos buscarían regresar a la senda del triunfo, después de ser humillados por Bravos de Ciudad Juárez la semana pasada.

Corrían los primeros minutos del duelo, y ambos equipos mostraron interesantes cosas a la hora de ofender, con un San Luis que comenzó a proponer en patio ajeno, en tanto Monterrey lucia tranquilo sobre llevando las acciones.

Pero se llegó el minuto 15 y salió a relucir el cartón rojo para la persona de Alexis Parra, quien pisó por detrás a Juan Castro, lo que parecía dejar mermado al cuadro de Rayados y con ventaja a los potosinos, pero fue todo lo contrario.

Con 10 hombres sobre el terreno de juego, el cuadro de casa comenzó a mostrar su mejor versión en el torneo, mientras que San Luis lucia desdibujado, con poca idea a la ora del ataque, pese a tener un jugador más a su favor

Tanto así que 10 minutos después, un error de marcación fue aprovechado por Loba para marcar el 1-0; marcador que no amentó en el resto de los primeros 45, después de un par de disparos errados por Rayados en la meta de Rodríguez.

Ya con Cortes en la cancha, que ingresó en los últimos minutos del primer tiempo, el cuadro potosino se vio mucho mejor en el arranque del complemento, donde Barovero tuvo que intervenir en un par de pelotazos para evitar la caída de su marco.

El Atlético mostraba es mejoría en el duelo, cuando como un balde de agua fría, cayó el segundo tanto regio, que no desperdició un par de testarazos para culminar con el balón en las redes por parte de Gallardo.

Pero lo mejor del San Luis se llegó en los últimos instantes del cotejo, pues en dos minutos la historia cambió para los visitantes, pues con tantos de Berterame y un certero remate de Ibáñez, el cuadro de Memo Vázquez que emparejaría el encuentro, que al final terminó repartiendo unidades para ambas escuadras.

Puebla será el siguiente rival de los potosinos el próximo 14 de marzo a las 17:00 horas en la grama del Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Goles:

1-0, Min. 25: Funes Mori prolonga con la cabeza un pelotazo a la llegada de Ake Loba que solo tuvo que vencer a Rodríguez de potente disparo para abrir el marcador.

2-0, Min. 55: Tiro de esquina que anticipa Montes, que prolonga de cabeza a la aparición de Jesús Gallardo que de solido testarazo envía el balón a las redes potosinas.

2-1, Min. 82: Pase de Cortes que es aprovechado por Berterame, ante una mala marcación, que ejecuta a Barovero que no puede evitar la caída de su arco.

2-2, Min. 84: Nico Ibáñez aprovecha un buen centro, para ir por el aire y rematar con un testarazo a boca jarro, para batir la meta de Barovero.

Alineaciones

Monterrey: M. Barovero, C. Montes, N. Sánchez, J. Gallardo, M. Layún, J. Medina, D. Parra, C. Kranevitter, C. Rodríguez, R. Funes Mori, A. Loba. Cambios: C. Ortiz, J. Alvarado, D. Pavón. DT. Antonio Mohamed.

Atl. de San Luis: C. Rodríguez, Juan Portales, L. Reyes, U. Bilbao, L. León, J. Castro, L. Gallegos, C. Mayada,D. Hernández, G. Berterame, N. Ibáñez. Cambios: J. Cortes, A. Julio, O. Macias. DT Guillermo Vázquez.