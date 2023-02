Diego Cocca es el nuevo técnico del Tri para el mundial de 2026

La telenovela se acabó y Diego Cocca es presentado oficialmente como técnico de la Selección Mexicana de futbol con el objetivo de planear los objetivos para el Mundial del 2026 en Norteamérica.

“México me ha hecho crecer como persona, como profesional y me volvió a recibir como técnico. Para mi forma de sentir, poder ayudar a México para hacer crecer a sus Selección es una oportunidad que no podía dejar pasar”, agregó el argentino para posteriormente agradecer a Tigres y su afición por el recibimiento que tuvo pese a haberlos dejado para tomar las riendas del Tri.

Te puede interesar: Otra vez un argentino dirigirá a la Selección Mexicana: Diego Cocca, el elegido

Diego Cocca llegó decidido a prometer un buen desempeño en el Tricolor y conseguir darle la vuelta a los últimos resultados que dejó Gerardo Martino en su gestión: “Me comprometo a dar seriedad, trabajo y humildad y el objetivo de poner a México en los primeros lugares”.

“Le damos la bienvenida a Diego Cocca, donde estará trabajando y tendrá mucho éxito como entrenador de la Selección Nacional de México“, comentó Ares de Parga para presentar de manera oficial a Diego Cocca.

Una vida dedicada al fútbol y con el 💚 en México 🇲🇽, así es la trayectoria de Diego Cocca. 👏🏼 #LaSelecciónEsDeTodos #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/tPDwGN6zKR — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 10, 2023

El ahora nuevo Director de Selecciones Nacionales justificó la llegada del ex entrenador de los Tigres al combinado nacional bajo el conocimiento del futbol mexicano por parte del argentino.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Necesitábamos a un técnico que tuviera un buen manejo de grupo, que conociera al fútbol mexicano y que tuviera un concepto de juego bien definido”.