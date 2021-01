Debemos ser más finos a la hora de definir: Anderson Julio

El mediocampista Anderson Julio declaró que ante Necaxa será importante no desaprovechar las opciones de gol que se les presenten, pues ante América no las concretaron y al final cargaron con la derrota.

"El partido con América fue duro, tuvimos oportunidades de gol que no supimos concretar y nos trajo un mal resultado. Por eso en la semana trabajamos mucho ese aspecto de la definición buscando que no se repita ante Necaxa. Lo bueno es que el ánimo del equipo está al 100%. Sabemos que en Aguascalientes el partido no será fácil porque nos enfrentamos a un equipo que también perdió y ambos queremos rectificar el camino, de ahí que debemos jugar inteligentes y con buena mentalidad para traernos el resultado".

Se mostró conciente de que la falta de definición fue también parte importante en los malos resultados que tuvieron el torneo pasado, pero confía en que eso lo revertirán ante Necaxa, "tenemos que ir más finos a la hora de definir y volver a jugar con entrega y dinamismo como lo hicimos ante América".

Por último, de si será una ventaja que allá afición en las gradas del estadio Victoria a favor del equipo hidrocálido, el ecuatoriano dijo "no nos afecta en nada, sabemos que en el campo somos once contra once y hay que olvidarnos de la gente, jugar concentrados y hacer lo que debemos hacer".