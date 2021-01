Debemos sacar la victoria ante Necaxa: Camilo Mayada

A pesar de que ante América no se jugó mal, no se pudo sumar, por lo que ante Necaxa debemos ganar para mejorar en el porcentaje y encaminarnos a un mejor torneo. Así lo afirmó en entrevista virtual Camilo Mayada, mediocampista del Atlético de San Luis.

"San Luis no jugó tan mal ante América pero no se dio el resultado, ahora Necaxa que es un rival que también está en la parte baja del porcentaje, es importante ganar, porque si hay algo que nos hemos planteado para este torneo, es salir todos los partidos a no buscar el empate sino los tres puntos, esto por la cuestión porcentual que vivimos. Necaxa es un rival directo y obviamente sería espectacular sumar la victoria en su casa. Creemos en nosotros y tenemos los elementos para ir por todo y encaminar esto mejor".

Por lo que respecta al entendimiento que se está dando con la forma de trabajar con el nuevo cuerpo técnico que llegó al equipo, el capitán del conjunto potosino considero que cada día mejoran en ese aspecto.

"Como uruguayo y compatriota de Rocco, creo que tenemos una manera de ver el futbol muy parecida, de mucha garra y entrega, y eso se ve en el día a día, me gusta que interactúa mucho con nosotros en cada practica, le gusta que nos entreguemos al máximo sea en el gimnasio o campo, en entrenamientos o partidos, siempre nos está motivando. San Luis en estos momentos necesita sumar motivación y trabajar de manera unida. Por ese lado esta perfecto y cada cuerpo técnico tiene sus métodos y ahora es la intensidad lo nuevo y sobretodo el ir a proponer los partidos ante cualquier rival.

Ahondó que tienen un mes y medio con él y que la adaptación está siendo buena porque se fija en todos los elementos, a cada uno le da su lugar y no solo a los once del cuadro titular.

Por último del retornó de aficionado al estadio ahora que jugarán a puerta abierta ante Necaxa allá en Aguascalientes, el uruguayo comentó: "El público es una gran parte de este espectáculo y me encanta que regresé poco a poco, todos los jugadores los hemos extrañado y ahora que habrá un 30% en Aguascalientes es momento de que quienes asistirán sean responsables del momento que se vive, respeten las medidas sanitarias para que mañana sean muchos más los que puedan asistir" , acotó.