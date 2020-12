Damián Batallini ya entrena con Atlético de San Luis

El argentino Damián Batallini se unió a la pretemporada del Atlético de San Luis al oficializarse su contratación como refuerzo del equipo para el torneo Clausura 2021 que arrancará el 7 de enero.

El extremo derecho llega proveniente de Argentino Juniors de la Primera División del futbol de su país natal; después de salir negativo a la prueba anti Covid-19 y superar los exámenes médicos, firmó su contrato para a partir de esta segunda semana de pretemporada, reintegrarse a los entrenamientos del equipo, bajo las órdenes del DT uruguayo Leonel Rocco.

Cabe mencionar que entre sus logros destaca el título de la Primera B Nacional, así como una semifinal de la Copa de la Superliga Argentina en el año 2019.

En cuanto al resto de plantel del Atlético de San Luis, ya también entrena el español Ian González, y están próximos a hacer lo mismo Francisco Figueroa y Richard Chávez, del Club Pachuca y Necaxa, respectivamente, quienes se dice serán refuerzos del equipo, aunque aún no firman contrato, lo mismo que el colombiano Jhon Duque.

Por otra parte, ya se presentaron a pruebas Covid-19 los integrantes de los equipos sub 15, sub 17 y sub 20, así como la femenil, para que estén listos y sea esta misma semana cuando inicien sus respectivas pretemporadas.

Todos los entrenamientos y prácticas de los distintos equipos del Atlético de San Luis se realizarán en los campos del Centro Deportivo La Presa, en horarios matutinos y vespertinos, aún a puerta cerrada.

En cuanto a la presentación de los nuevos refuerzos, está semana le tocará el turno al entrenador Leonel Rocco, quien será el primero que atienda a la prensa estatal y nacional de manera virtual.