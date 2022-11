Carlos Vela tiene mentalidad muy pobre: David Faitelson explotó contra el jugador del LAFC

Tras el trascendido de que la Federación Mexicana de Futbol hizo un nuevo intento por convencer al ‘Bombardero’ de acudir con el Tricolor al Mundial y una nueva negativa del atacante debido a que consideró sería injusto para sus compañeros, el periodista David Faitelson explotó contra el jugador del cuadro ‘Black & Gold’ de la MLS.

En dichos comentarios, el conductor de ESPN consideró que la mentalidad de Carlitos Vela es mediocre para ser un futbolista.

“Me parece absurdo ‘rogarle’ a un futbolista para que juegue con la Selección Mexicana. Si Carlos Vela es capaz de desechar un Mundial, tiene una mentalidad muy pobre pese a ser un buen futbolista…”, compartió a través de sus redes sociales.

La opinión de Faitelson generó opiniones divididas, mientras algunos aficionados respaldaron lo dicho por David, otros consideraron que Carlos Vela debe hacer lo que él considere mejor para su carrera futbolística.

La respuesta de Carlos Vela

En un mensaje corto y tajante, el futbolista asegura que él no tiene porque justificarse con alguien.

"No (se arrepentirá de no haber jugado más en Selección). No tengo que decirle nada a nadie", dijo Carlos Vela.

A lo que el comentarista respondió:

¡Una decepción total! Un gran futbolista pero sin mentalidad".

¿Por qué Carlos Vela no quiere jugar en la Selección Mexicana?

La historia de Carlos Vela y el Tricolor comenzó con el Campeonato del Mundo Sub-17 que México obtuvo en Perú y a partir de entonces se convirtió en uno de los grandes prospectos a futuro.

Aunque el ‘Bombardero’ hizo el proceso de Selecciones Nacionales, poco a poco comenzó a alejarse del representativo debido a diversos problemas, el principal se dio tras un escándalo por una fiesta en el hotel de concentración en Monterrey, Nuevo León, donde los participantes fueron exhibidos por Néstor de la Torre, ex director de selecciones nacionales.

Carlos Vela fue buscado por el Piojo Herrera para Brasil 2014, aunque lo hizo sin éxito, debido a que el atacante consideraba injusto ser llamado cuando otros elementos sí participaron todo el proceso.

En Rusia 2018, Carlos Vela regresó a la Selección Mexicana y aunque mostró cosas positivas, una vez terminado el Mundial, el ariete expresó que no logró trascender y que era el momento de dar paso a las nuevas generaciones.

