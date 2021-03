Atlético de San Luis y Toluca no se hicieron daño: 0-0

Atlético de San Luis y Toluca no se hicieron daño y terminaron con empate a roscas, 0-0, en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, al iniciar la jornada 10 del torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX.

Dos equipos que tienen a los máximos goleadores del torneo y de los más anotadores del torneo ahora se les secó la pólvora, incluso los Diablos Rojos tuvieron un penal a su favor que Alexis Canelo erró en la parte complementaria.

Los de casa desaprovecharon que el partido les sumaba seis puntos para la tabla de cociente, por lo que solo se agencian dos. En la clasificación general llegan a 12 unidades, mientras que los toluqueños a 18.

Cortesía | Atlético de San Luis

LAS ACCIONES

El partido arrancó con los dos equipos repitiendo alineación con relación a la jornada anterior. Los primeros 45 minutos fueron entretenidos ya que los dos equipos mostraron vocación ofensiva, aunque atacaron mejor que lo que defendieron; sin embargo las ofensivas eran poco elaboradas, sin claridad y muy atrabancadas, aprovechando más las desatenciones defensivas que llegadas en jugadas elaboradas. Se fueron al descanso 0-0.

Solo quedó la duda en una llegada de los visitantes, al minuto 7, cuando en un remate de cabeza del defensa toluqueño Barbieri, el portero Axel Werner lo contuvo con las manos pero con el cuerpo metido en su portería. Parecía un claro gol, pero el árbitro esperó a que la revisará el VAR y estos decretaron que no había nada, que el balón no rebasó toda la línea, al igual que lo señaló la arbitra asistente uno, Karen Janeth Díaz, que dijo que no había nada.

En la parte complementaria, Diablos Rojos de nuevo fue quien llevó las riendas del partido, ya que Atleti fiel a su costumbre en todos este torneo de tener muy poco el balón y solo aprovechar salidas rápidas, creó mayores llegadas. Así al minuto 53 un cabezazo de Canelo que el portero Werner desvió a corner.

Cortesía | Atlético de San Luis

Y después la más clara al 66' en una falta de Juan David Castro en el área en barrida sobre Triverio que trajo el penal a favor de Toluca, que el árbitro lo marcó pero tuvo que revisarlo en el VAR y al final lo ratificó. El líder de goleo Alexis Canelo lo cobró al 70' pero lo hizo mal y el argentino Axel Werner desvió el disparo.

Los locales tuvieron una única clara al minuto 79 cuando adelante del área grande por el centro se cayó el defensa Torres Nilo y le quedó el balón a Berterame, quien solo frente al portero quiso disparar rápido y se resbaló, saliendo totalmente desviado el balón.

Cortesía | Atlético de San Luis

En los últimos minutos ya no hubo más para nadie y terminaron igualados a cero goles. El árbitro fue Fernando Hernández con trabajo aseado. Amonestó por la visita a Barbieri y Castañeda, mientras que por los locales Chávez. Buen trabajo en las bandas por los auxiliares Karen Díaz y Enrique Bustos.

San Luis alineó con: Werner, Chávez (Escalante), González, Noya, Mayada, Castro (Gino), Güemez, Gallegos, Batallini, Ibáñez y Berterame. DT Leonel Rocco.

Toluca FC con: Saldívar, López, Barbieri, Sambueza, Torres, Castañeda (Plata), Baeza (Salinas), Triverio (Estrada), Canelo, Rigonato y Vázquez. DT Hernán Cristante.