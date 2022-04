Atlético de San Luis puede aspirar a grandes cosas: Jardine

André Jardine, director técnico del Atlético de San Luis se muestra seguro y optimista de que su equipo estará en la reclasificación de la Liga MX, aunque la idea es aspirar a cosas mayores.

"Estamos soñando desde que llegamos aquí con cosas grandes, pero también con los pies en el suelo. Sabemos la dificultad que asumimos con este proyecto que cuando llegamos estaba en una situación muy complicada, pero encontramos a un grupo muy comprometido, queriendo salir de ese mal momento, queriendo tener un entrenador que los llevará por un buen camino.

Señala André Jardine que deben ir paso a paso para aspirar a grandes cosas en el torneo. / Cristian Robledo

Y fue lo que comenzamos a hacer desde que llegué aquí trabajar por un camino muy claro, con sueños muy grandes a medio y largo plazo, pero también a corto plazo de transformar al Atlético en un equipo más competitivo de lo que podía ser e ir jugando cada vez mejor con la pelota, explotando todas las variantes que esta plantilla puede dar, entonces vamos yendo poco a poco, paso a paso, sin perder la humildad que es la esencia de este grupo y club, sabiendo de nuestras limitaciones, pero también por qué no aspirar a grandes cosas", agregó.

De la forma en que vienen jugando y que les ha redituado en buenos resultados en los últimos partidos, el estratega brasileño explicó: "Desde que empecé a trabajar aquí en SLP intenté muchas variantes y está última variante surgió con la lesión de Sambueza, nos abrió la posibilidad de trabajar con dos extremos más profundos con Murillo y Waller, con tres medios fijos como es Güemez, Sanabria e Iniestra que además de contener van bien al frente, y Berterame suelto ya que tiene mucha inteligencia para encontrar y abrir espacios".

Hizo hincapié en que Rubens Sambueza no está descartado para el once inicial, "él empezó a entrenar apenas hace dos días, entonces no estaba en condiciones de jugar 90 minutos, pero lo mejor es que ya está recuperado del todo y para nosotros es un jugador importante, de jerarquía, de control en media cancha, de mucha lucidez, dio un pase increíble a Facundo (Waller) pero se le fue el gol ya hecho. Dejar en claro que nuestra fortaleza no solo es un jugador sino el equipo completo y creo que todos están entendiendo eso. Sea quien empiece, el resto debe aspirar a aportar y apoyar desde donde sea".