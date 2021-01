Atlético de San Luis espera mucho de Lucas Passerini

Se fue Mauro Quiroga del Atlético de San Luis y a cambio llegó Lucas Passerini, otro delantero argentino, del que se esperan muchas cosas y él lo sabe, por lo que trabaja día a día para responder a la confianza que le ha dado el club de traerlo como refuerzo para el presente torneo.

"Estoy muy contento de haber llegado a esta institución, con la oportunidad que me ofrecieron. No estuve en la pretemporada porque llegué tarde, y luego tuve una lesión en un amistoso, pero afortunadamente estoy recuperado y ya pude jugar en el torneo. Puedo decir en este tiempo que llevo que el equipo tiene un gran grupo de jugadores y creo que vamos poco a poco, estamos metidos todos con el mismo objetivo, de seguir sumando puntos y triunfos, como sucedió con Chivas".

Agregó en la entrevista virtual, "en Cruz Azul y Necaxa no pude mostrarme mucho, pero ahora me toca estar en San Luis y no me queda más que trabajar y ganarme minutos. Como digo siempre donde me toqué trato de ser positivo, de entregar todo por el Club, juegue o no juegue. Hoy estoy concentrado en el equipo y buscando ponerme al cien en lo físico y mental para rendir lo que espera el equipo de mi, que se que es mucho por la posición en que me desempeño".

Sobre el próximo partido ante León, quien porta el número 23 en los dorsales, afirmó que el objetivo es sumar, ya sea en casa o de visita no importando si son favoritos en los partidos o no.

"Nos toca el vigente campeón y lo demostró el semestre pasado que fue el mejor. Ya en este torneo le ha costado un poco arrancar bien, pero sabemos que así sucede cuando te coronas, te cuesta trabajo el arranque. Ellos tienen un buen técnico que conoce perfectamente a sus jugadores. Pero independientemente de eso nosotros iremos a hacer nuestro juego, a jugarles con intensidad que es el sello del San Luis, correr desde el arquero hasta el último elemento. Sabemos que tenemos que demostrar por qué se le ganó a Chivas y regresar con puntos a nuestra casa el próximo lunes".

Por último fue claro que aunque se le ganó a Chivas, aún hay cosas que el equipo debe mejorar, por lo que las trabajan en la semana y se debe reflejar esa mejoría ante La Fiera.