Atlético de San Luis alista su debut en la Liga MX Femenil

Después de cerrar los partidos de pretemporada con saldo de un triunfo por tres derrotas, Atlético de San Luis regresa este martes a los entrenamientos para preparar lo que será el debut en el torneo Apertura 2021 de la Liga MX Femenil, cuando visiten el lunes 19 de julio a Guadalajara.

El equipo que cuenta con un nuevo cuerpo técnico encabezado por Jesús Padrón, disputó dos duelos en casa y otro par de visitante en la pretemporada, con los siguientes resultados: Derrotas ante Necaxa y León por la mínima de 0-1 en ambos; victoria por 2-1 ante Santos Laguna, y pierden 1-4 contra Atlas.

Atlético de San Luis femenil reanudan este día entrenamientos de cara a su primer partido oficial. / cortesía ADSL.

Esos partidos le ayudaron al nuevo director técnico de las Atléticas el poder observar a todo su plantel, que registró ocho bajas y seis refuerzos de cara a la nueva temporada 2021-2022 que ya arranca es semana, además de que once futbolistas renovaron contrato.

El recuento de las bajas fueron: Cinthia Monreal (portera), Heidi González (portera), Edith Carmona (defensa), Britany Cárdenas (delantera), Natalia González (media), Karla Cantú (defensa), Paola Alemán (media) y Ramona Paredes (delantera).

En tanto que las altas registró en el cuerpo técnico a: Jesús Padrón (entrenador), José Luis González (preparador físico) y Rogelio Díaz (entrenador de porteros). Aún falta el auxiliar técnico.

De refuerzos llegaron las jugadoras: Ivette Alvarado (portera ex Toluca); Sharon Barba (media ex Cruz Azul); Emily González (delantera ex Puebla); Ana Karen López (defensa ex Pumas); Rubí Ruvalcaba (mediocampista ex Cruz Azul) y Rebeca Villuenda (mediocampista ex Cruz Azul).

Y las que renovaron contrato fueron: Carolina Cepeda (2023), Paola Montoya (2022), Xenia López (2022), Estefanía Izaguirre (2023), Paola Urbieta (2022), Daniela Carrandi (2022), Melina Vázquez (2023), Kimberly Reséndiz (2023), Andrea Ibarra (2023), Citlali Hernández (2022) y Kenia García (2022).