Arsenal es campeón de la Community Shield, vence al Manchester City en penales

Contra todo pronóstico, Arsenal vino desde atrás para derrotar al Manchester City y conquistar la Community Shield desde el manchón penal, parecía que el equipo de Pep Guardiola daría un paso más en la búsqueda por la conquista del Sextete pero un autogol arruinó la fiesta.

El conjunto de Mikel Arteta se quedó con la Community Shield después de que Kevin De Bruyne y Rodri fallaran su cobro desde los once pasos, mientras que los Gunners marcaron todos los penales de la tanda. Un espectacular cobro al ángulo Fábio Vieira le entregó un título más al equipo londinense.

El partido para sorpresa de nadie comenzó siendo dominado por el Manchester City, quien avisó desde el minuto uno que iría a conquistar otro título, sin embargo a pesar de no tener el balón, Arsenal supo pararse firme atrás y evitar cualquier susto.

Pasaron 15 minutos y el Manchester City tenía un 85% de posesión, cosa que no supo cómo capitalizar y a pesar de tener el balón la profundidad no llegaba, la primera ocasión de peligro fue para el Arsenal, a través de un buen centro de Ben White que Kai Havertz no pudo conectar de manera correcta, sin embargo al contragolpe, Los Gunners demostraron que podían ser peligrosos.

Sobre el final del primer tiempo, Arsenal tomó la iniciativa y nuevamente Kai Havertz tuvo el de la ventaja en sus pies, pero un mal control terminó con la jugada, Los Gunners por poco pagaban la falta de contundencia en el final de la primera mitad, ya que Rodri robó el balón y mandó un disparo que por poco se cuela en el arco de Aaron Ramsdale.

Guardiola agitó el banquillo en busca del gol de la ventaja

Para el segundo tiempo, Guardiola sacudió las cosas, mandando a Phil Foden, Kevin de Bruyne y Cole Palmer, sorprendiendo a todos retirando a Jack Grealish y Erling Haaland. A pesar de continuar con el balón la sensación de peligro era nula y la primera parte de la segunda mitad transcurrió sin mucho peligro.

Sobre el final del partido, el cambio resulto a la perfección para Guardiola, ya que Cole Palmer, el joven de la academia del Manchester City, adelanto a los suyos con un zurdazo tremendo, Los Citizens lo ganaban con 13 minutos por jugarse.

Manchester City optó por replegarse y sostener el resultado, situación que molestó a Kevin De Bruyne quien pidió que el equipo saliera e intentará marcar el segundo, cosa que no sucedió. En el ocaso del tiempo regular el árbitro central agregó ocho minutos que se convirtieron en doce por un choque de cabezas entre Kyle Walker y Thomas Partey.

Arsenal luchó hasta el último minuto por el gol de la igualdad

Cuando parecía que todo estaba terminado, un córner a favor del Arsenal derivó en el gol de la igualada, Leandro Trossard mandó un centro que rebotó en Manuel Akanji que se quedó inmóvil y se coló en la portería Citizen, dejando al elenco de Guardiola con un notable rostro de decepción.

Los penales fueron una realidad y Arsenal buscó desde ahí arrebatarle a Pep Guardiola la posibilidad de conseguir su segundo Sextete.

Arsenal cobró a la perfección su primer disparo y Kevin De Bruyne, quien ha sido cuestionado por no aparecer en momentos importantes falló su tiro desde los once pasos.

Ramsdale se convirtió en figura cuando le atajó el penal a Rodri quien cobró de manera bochornosa para darle paso a Fábio Vieira quien no falló y le entregó la Community Shield al Arsenal.

Con esta victoria, Mikel Arteta rompió una racha de siete derrotas consecutivas ante Pep Guardiola. Noche redonda para el Arsenal, ganó el primer título de la temporada ante el rival que les quitó la Premier League.

