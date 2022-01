América registra a joven potosino en categoría Sub 18

Honorio Briones Ortiz, joven nacido en la capital potosina, recibió el llamado del Club América para integrarse a sus filas de la categoría Sub 18, luego de presentarse a una visoria y quedar seleccionado, por lo que ya se encuentra entrenando en Coapa.

Orgullosamente del Barrio de Tlaxcala, "El Chispita" como le apodan, por ser hijo de "El Chispa", su padre ya fallecido y quien practicaba el fútbol, fue descubierto por Juan Antonio "Pinga" Salazar, quien lo guio desde niño y lo fue puliendo.

Recientemente tuvo oportunidad de participar en una visoria junto a otros jóvenes talentos, siendo observados por los directores técnicos de la Sub 20 de las águilas del América, los que de inmediato notaron su buen desempeño en el terreno de juego, pese a su corta edad, por lo que después de unos días recibió el llamado para incorporarse a las filas del Club de Coapa en la categoría Sub 18, pues esa es su edad.

Ahora ya se encuentra entrenando en las instalaciones del América, esforzándose al máximo para recibir la oportunidad de jugar con la Sub 18, pues ya fue registrado en el equipo que participa en esa categoría en el torneo de la Liga MX.

"Agradecido con todos los que me han apoyado desde niño, por supuesto a mi papá, abuelito y abuelita que desde el cielo me cuidan y me mandan todas sus buenas vibras, por supuesto a mis entrenadores que me formaron, familiares, amigos y mi novia, que siempre me alentaron a seguir adelante. Es un sueño que tenía desde niño y no voy a desaprovechar esta oportunidad que se me presenta. Gracias a Dios por todo esto", comentó el joven talento en reciente entrevista.

Honorio Briones Ortiz porta el número 253 en los dorsales en la categoría Sub 28, su posición es delantero. Tiene 18 años. Pesa 81 kilogramos y mide 1.88 metros de estatura. Nació el 12 de febrero de 2003.