Alice Pignagnoli, futbolista italiana del Lucchese, es despedida por estar embarazada

Si bien el futbol femenil ha avanzado en varios aspectos y en algunos países como España ya existen leyes que amparan a las futbolistas en caso de embarazarse, no es así en todas las ligas del planeta, y en el futbol italiano sucedió algo que deja la muestra de que aún hay mucho por avanzar.

Así lo denuncio Alice Pignagnoli, quien a sus 34 años espera un bebé y su club, el Lucchese de la Serie C, lejos de apoyarla le ha cerrado las puertas.

Lo anterior no solamente le alejó de las cacnhas, también provocó una grave herida emocional con la que ha tenido que lidiar prácticamente en solitario.

“Han sido meses muy difíciles. Estar lejos del campo es, para mí, siempre un duelo en toda regla. Entonces, en contra de mis expectativas, encontrarme con un club hostil como el Lucchese, que me perjudicaba como mujer, madre y deportista, me creó una herida profunda. Me sentía sola, inútil, incapaz, un juguete viejo que había que tirar”, escribió a través de su cuenta de Instagram.

Todo lo anterior, debido a que su club le negó el apoyo durante su periodo de gestación, y aunque el entrenador y sus compañeras le brindaron apoyo, lo hecho por el Lucchese dejó mucho que desear.

“El entrenador y las chicas fueron fantásticos, pero el club me dijo que ya no me pagarían a pesar de lo que estaba escrito en el contrato y poco a poco me empezaron a excluir del equipo”, confesó en entrevista para el medio local Repubblica.

“Primero me pidieron que devolviera el material deportivo a pesar de mi contrato hasta final de temporada, luego que liberara mi lugar para dormir y me echaron del equipo sin decir una palabra. Si realmente era necesario excluirme, y no entiendo por qué, al menos podrían decir algo, ya que jugué dos meses para ellos y cumplí con mi parte”, continuó.

Alice Pignagnoli no tuvo problemas con su primer embarazo

El club aún no se ha mencionado sobre lo ocurrido con Pignagnoli, lo cual es completamente anormal para la futbolista, pues es la primera vez que le ocurre, ya que con la llegada de su primer hijo las circunstacias fueron completamente diferentes.

En aquel entonces ella militaba con el Cesena de Serie B, luego de dos meses ocn el equipo se dio cuenta que estaba embarazada, lejos de negarle el contrato, el club apoyó a la futbolista y le hizo saber lo importante que era para la institución.

“Acababa de llegar allí hace dos meses. Descubrí que estaba embarazada. El club me trató como a un ser humano, me dijeron que para ellos yo era una jugadora importante y que si quería podía quedarme cerca del equipo”, relató Alice Pignagnoli.

