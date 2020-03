Alberto Marrero, cerca de recuperarse: Emmanuel Díaz

Juan Alberto Marrero mantiene la cuarentena en su domicilio, luego de salir positivo en la prueba de coronavirus. Y lo mejor para él y los suyos, es que está a unas semanas de recibir el alta médica e iniciar su vida normal, ya que no será portador de contagio.

Así lo confirmó el doctor Emmanuel Díaz de León, jefe de los Servicios Médicos del Atlético de San Luis, quien se mantiene monitoreando a todo el plantel, personal administrativo y directivo del equipo.

"Él (Marrero) sigue aislado y cuando menos otras dos o tres semanas más, va a seguir así. Tiene que estar un mes en su casa, aislado completamente... su semblante lo noto bien, día a día lo noto más recuperado, aunque la sugerencia de salubridad es que siga con aislamiento. Todo lo ha llevado de la mejor manera, él está solo en su casa y sigue las recomendaciones que le damos. Ya nada más estamos esperando a que termine de recuperarse para tener esa tranquilidad, pero él seguirá otros 15 días en su casa", lo declaró en entrevista para ESPN Digital.

Agregó que él como responsable le da seguimiento a su caso, pero también está al pendiente la Secretaria de Salud, con llamada todos los días y confirmó que en unos ocho o diez días le harán otra prueba para ver si el virus ya dejo su cuerpo y no es portador del mismo.

Con relación al lugar donde pudo ser contagiado Alberto Marrero, el galeno dijo "la verdad que es un virus que lo pudo haber tomado en cualquier lugar, a lo mejor hasta en el aeropuerto, porque él llegó sin síntomas, sus síntomas empezaron hasta el domingo por la noche. Tanto, que fue al estadio, pero en esos momentos era asintomático y hoy le he preguntado si alguien de su familia tenga el contagio y me ha dicho que no".

Hizo hincapié que ha sido importante el contacto que ha tenido con la Secretaria de Salud. "La verdad que la comunicación que tenemos con ellos ha sido íntima desde hace tres semanas. 15 días atrás nosotros ya veníamos juntando con ellos, previendo cualquier cosa y todo lo hacemos de la mano de ellos, no damos paso sin huarache".

También reiteró que se ha mantenido al pendiente del plantel de jugadores por monitoreo: "Te digo, ahorita llevamos saldo blanco, tanto el cuerpo técnico, como el plantel y los jugadores; todos vamos bien. La red que estamos tejiendo es hacia todo el equipo, incluidos fuerzas básicas, academia, femenil, Segunda División, Sub 13, etcétera. A mí, como médico, me corresponde estar monitoreándolos a todos y todos están aislados".