Al estilo de Super Mario Bros, la ingeniosa campaña del Tampico-Madero previo a la final [Video]

El sábado 29 de abril a las 20:00 horas, en el Estadio Tamaulipas, el Tampico-Madero juega la Final de la Serie A de la Liga Premier FMF contra Club Inter Playa de Quintana Roo. Si ganan, van por el ascenso. Por ese motivo, la Jaiba Brava lanzó, al estilo de Super Mario Bros, una ingeniosa campaña para evitar que la afición brinque a la cancha.

Por favor, ante todo, conserva la calma

A través de redes sociales, el Club Deportivo y Social Tampico-Madero publicó un video con una duración aproximada de 35 segundos, donde el villano y antagonista de la franquicia de Super Mario Bros, Bowser interpreta a un aficionado de la Jaiba Brava de nombre Juan.

En el video, una voz femenina relata la siguiente historia: “Él es Juan y ama el fútbol, cuando juega la Jaiba se apasiona demasiado, tanto que a veces puede meterse en problemas. A Juan no le importó y ya se metió al campo, el guardia de seguridad ya lo tiene ubicado, ahora Juan está siendo detenido por el guardia de seguridad”.

“Pobre Juan, por no controlarse, ya no podrá ingresar al Estadio Tamaulipas y provocó que veten al Estadio. No seas un rival para tu equipo, no te brinques a la cancha”, con esas palabras finaliza la grabación del Tampico-Madero.

La reacción de los espectadores

Diversos usuarios tanto en Instagram como en Twitter dieron a conocer su opinión ante la petición del equipo del Tampico-Madero.

La mayoría está de acuerdo con respetar las reglas, así se entrevé a partir de comentarios como: “Demuestren su educación, cultura y amor al equipo”, “Porras, cánticos, apoyo y vítores, pero solo desde la grada” y “Seamos cautelosos, habrá familias con niños”.

Algunos otros dijeron que la petición será muy difícil de cumplir si la Jaiba Brava resulta vencedora del encuentro.

🎵 ¡Porque la vuelta queremos daaaar! 🎵



¡Locos por la Jaiba, locos por levantar la copa, locos por esta pasión! 💥🔥 ¡El sábado vamos a ganarla! 🔜🎯🏆#LaTerceraEsLaVencida 🦀 pic.twitter.com/FHPWimSwQ7 — Club Deportivo y Social Tampico Madero (@CDTampicoMadero) April 26, 2023

Un aficionado incluso hizo referencia al partido del sábado 22 de abril, donde en Reino Unido, el equipo Wrexham derrotó al Boreham Wood con un marcador 3 a 1. Ante el ascenso a la cuarta división de Inglaterra, los fanáticos de Wrexham se saltaron las gradas para festejar en la cancha.

No obstante, otros aficionados hicieron la aclaración de que se trata de contextos diferentes e incluso mostraron su preocupación de sufrir una sanción por parte de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C., en caso dado de incumplir los lineamientos y abarrotar la cancha al finalizar el partido.

¿Qué te parece la ingeniosa campaña del Tampico-Madero con su video al estilo de Super Mario Bros, para evitar que los espectadores brinquen a la cancha? Previo a la final contra el Club Inter Playa, la mayoría de las personas que apoyan a la Jaiba Brava se unen a la misma ovación: “Locos por levantar la copa, locos por esta pasión, demostremos que somos afición de primera”.

