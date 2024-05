Fundación Vida Digna Potosina A.C. prepara carrera atlética; categorías, inscripción y premios

Atender a personas con múltiple discapacidad sin rango de edad, y sin diferencia de sexo, de escasos recursos económicos, que se encuentran en estado de vulnerabilidad económica, de salud y emocional, es la tarea que realiza desde el año 1995 la Asociación Civil “Vida Digna Potosina A.C”.

Por tal motivo, el próximo 21 de julio llevará a cabo la carrera atlética “Corriendo por una Vida Digna” en su edición XIV, que busca recaudar fondos para continuar con esa labor altruista.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

En entrevista exclusiva con El Sol de San Luis, Rafael Aguilar, director de la carrera, comentó que ya faltan menos de dos meses para que se llegue la fecha, por lo que están en los últimos preparativos para que el evento resulte un éxito y se logre el objetivo de promover la salud física, convivencia y sobre todo, el seguir con la labor de la Asociación Civil.

“Estamos ya en los últimos detalles para ofrecerla a los 2 mil 500 corredores que es nuestro cupo limitado, un gran evento. Siempre tratamos de innovar contando con música en vivo, grupos de animación, una basta hidratación, recorridos atractivos, etc. Y para esta edición no dejamos de lado el contar con una playera Nemik de gran calidad, y no se diga la medalla que es de primera. Queremos que sea una gran fiesta atlética para que las familias enteras, desde los niños hasta los mayores disfruten su participación, porten el atractivo jersey y reciban su presea como recompensa a su esfuerzo”.

En cuanto a las distancias, detalla que se mantiene la prueba estelar de los 12 kilómetros, así como la 6K y los 3 kilómetros de convivencia, todas con salida y meta en la pista sintética del estadio Plan de San Luis.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“Quiero enfatizar que somos la única carrera que se realiza en el año, que tiene el arranque y llegada en la pista del estadio, eso nos da un plus y a mucha gente le gusta el dar la vuelta completa. Además otro detalle importante es que desde hace varios años hemos mantenido el mismo costo de inscripción, 400 pesos, que es económico si toman en cuenta la calidad de la playera, medalla y el kit que se les entrega un día antes del evento, en este caso el 20 de julio en las instalaciones del CDTAR Plan de San Luis”.

Por lo que se refiere al beneficio social que tiene la carrera atlética, Aguilar de la Rosa explicó “Vida Digna brinda servicios integrales para que las personas con discapacidad múltiple tengan una mejor calidad de vida. Actualmente contamos con: Trabajo social, Psicología, Terapia física e hidroterapia, Dental, Talleres de sensibilización comunitaria y de fabricación y reparación de silla de ruedas. Todo eso genera un oneroso gasto, que en buena parte saldamos con lo que se recauda de la carrera atlética y patrocinadores. De ahí que esperemos y los potosinos respondan y logremos acabar con las 2 mil 500 inscripciones disponibles, que ya están a la venta con Tu Tiempo a Tiempo”.

Finalmente, de la premiación que reparte la lid atlética, Rafael informó que se reparten cerca de 100 mil pesos en todas las categorías, ambas ramas, incluidos los juveniles, además de la tradicional rifa de una motocicleta Yamaha para todo aquel que esté presente en la ceremonia de premiación y haya completado la distancia, sea de 3, 6 o 12 kilómetros.