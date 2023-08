Fue una victoria de Santos fue con mucho carácter

Visiblemente contento por el triunfo de Santos, el coach Héctor “Bobby” Porrata-Doria, destacó la actitud de su equipo para llevarse la serie ante los Freseros e Irapuato y de paso seguir como el único invicto de la temporada 2023 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

“Dedicarle esta victoria a toda la afición de San Luis Potosí, se lo merecen, tienen de regreso el baloncesto a su tierra y se merecen la victoria, es una victoria de carácter la que sacamos, así que se la dedicamos a toda la afición potosina”, dijo el entrenador de los potosinos.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Por otro lado, aceptó que les ha faltado iniciar de mejor manera los partidos para no tener que sufrir en los minutos finales, algo que tendrá tiempo para corregir para su próxima serie ante Libertadores de Querétaro.

“Hemos tenido unos comienzos lentos como el que tuvimos y ha sido la segunda unidad la que nos ha traído de regreso al juego y es preocupante que tu primera unidad no mantenga y que te tenga que traer la segunda para poder subir el nivel de juego, pero hemos regresado en los últimos minutos con un veterano como Dennis Clemente que tiene mucha experiencia, ha sido campeón con Pioneros de Cancún y que nos da estabilidad en casa”, señaló.

Por otro lado Ricardo Valdez coincidió con su entrenador en que se les está complicando el inicio de los partidos, pero lo importante es que se sacan los resultados y mejor aún, con mexicanos en la duela.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Es difícil venir debajo, creo que no encontramos un ritmo de juego si no hasta los últimos cinco minutos que empezamos a tener nuestro ritmo. Estoy contento la victoria que nos pone 4-0, el único equipo invicto hasta ahorita, un equipo que la gente de la Liga no lo veía como contendientes y ahorita estamos ganándonos al respeto de la Liga con jóvenes mexicanos que queremos demostrar que tenemos talento para competir”, comentó.

Sobre su siguiente rival, los Libertadores de Querétaro, acepta que será complicado derrotarles de visitante, pero confía en que siga esa inercia de triunfos.

“(Libertadores) es un equipo muy completo en todos los sentidos, nuestro objetivo es ir a ganar siempre, pero es analizar el equipo, trabajar en la semana conforme vayamos avanzando, la estrategia que quiera poner el coach y seguir trabajando es lo único que nos queda”, dijo.

Santos del Potosí se medirán a Libertadores de Querétaro el próximo jueves y viernes, ambos a las 20:00 horas en el auditorio Arteaga.