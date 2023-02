Fraternidad de Futbolistas Master inicia temporada 2023

La Liga Fraternidad de Futbolistas Master de San Luis Potosí pondrán en marcha el 18 de febrero la temporada 2023, la cual consta de dos torneos con la participación de 43 escuadras.

El Torneo de Liga 2023 incluye tres categorías master, en la de 65 años la cantidad de equipos inscritos superó a los del año pasado, lo que demuestra el interés de los futbolistas veteranos en seguir activos.

Cabe mencionar que previo al torneo, como es una tradición, se efectuaron varias jornadas de pretemporada, las cuales terminaron y ya se dará paso a partir de este sábado con la fecha uno, que incluye los siguientes partidos, todos a las 16:00 horas.

MASTER PLUS (todos los partidos a las 16:00 horas): Banda Plateada vs. Corsarios, Los Volcanes 4. Deportivo Unión vs. Universidad, San Antonio C-2. Club Magisterio vs. Dep. Mezquital, Primera de Mayo C-1. Atlético UAPA vs. Leones FC, Agronomía. Mexinox vs. N.G. Innovaciones, Los Volcanes C-1. FC Tigres Volcán vs. F.C. Metycop, Los Volcanes C-5. Atl. Jomar vs. Zapata's, Primera de Mayo C-2. Descansa: Armando Vasal.

Archivo | El Sol de San Luis

MASTER ESPECIAL (Todos los partidos a las 16:00 horas): Ferros-Italia vs. Club Morales, Real del Potosí C-2. Atl. San Pancho vs. Muñiz Club de Tobi, Real del Potosí C-1. Ex A Salesianos vs. Septiembre Negro, Los Volcanes C-3. Renolandia vs. Dep. Camarena, Los Volcanes C-2. Jub. y Pens. D-IV-I vs. Naranja Mecánica, Los Volcanes C-18. Jub. y Pens. Sección 26 vs. Dep. Rosales, Universidad San Pablo. Santa María vs. Comb. Santiago - Tlaxcala, Santa María. Independiente vs. Vidrio Centro, Salesianos Hogares C-1. Stardust vs. Kasbah, Los Volcanes C-6.

MASTER ESPECIAL "B" (todos los partidos a las 16:00 horas): Ex A Salesianos "65" vs. Dep. N.M. Ortega "65", Los Volcanes C-17; Quevedo F.C. vs. Liverpool, Real del Potosí C-3. D'Madrid vs. Astros D-IV-1, Universidad San Pablo. Farmacia La Piedad vs. Camarena F.C., San Antonio C-1, Deportivo Tatis vs. Corsarios 662, San Antonio C-3.

EL DATO

La temporada 2023 incluye dos torneos de liga, ambos con liguilla.

PIES

FRATERNI 1

Deportivo Camarena se reporta listo para el arranque del torneo de liga. / Archivo El Sol de San Luis