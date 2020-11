Finaliza potosino René Ortiz en el lugar 14 en 10K en Durango

El atleta potosino René Eduardo Ortiz finalizó en el lugar 14, de treinta corredores, en el 10K Internacional Marathon.tv, carrera que se efectuó este domingo 22 en la ciudad de Lerdo, Durango.

El evento no fue abierto, sino solo para 30 corredores de elite que registraron sus marcas con previa antelación y fueron aprobados por el comité organizador. Hubo veinte corredores nacionales y diez africanos.

El tiempo realizado por el rioverdense René Eduardo fue de 30 minutos 24 segundos, que le dio para cruzar la meta en la posición catorce, no logrando su objetivo personal.

"La verdad no me fui bien, siento que fue un mal día porque independientemente del lugar que obtuviera, mi objetivo era bajar de los 30 minutos, ya que traigo buen trabajo para maratón pero no ando rápido y esta era una buena prueba para alcanzar esa velocidad que necesito. Pero bueno, así suele suceder y esto afortunadamente no me desvía de la meta principal que es la del próximo 6 de diciembre, dar la marca olímpica en el Maratón de Valencia en España", comentó Ortiz Morales para El Sol de San Luis.

En cuanto a los resultados oficiales: el primer lugar fue para José Juan Esparza Pérez con 29:10; segundo sitio Abraham D. Hernández con 29:16, y tercera posición Eloy Sánchez Vidal con 29:18.

Completaron el top diez: 4.- Gadmiel Espinosa Paredes con 29:19; 5.- Fabián Guerrero Sánchez con 29:30; 6.- Saby Luna Aburto con 29:41; 7.- Oscar F. Crisóstomo con 29:43; 8.- José Luis Zacarías con 9:45; 9.- Hesiquio Flores Romero con 29:45; 10.- Juan Carlos Romero Bernal con 29:49.

De la premiación, fueron 13 mil pesos al primer lugar, 11 mil pesos al segundo, 9 mil pesos al tercero, 7 mil pesos al cuarto, 5 mil pesos al quinto, 3 mil pesos al sexto y 2 mil pesos al séptimo, con el respectivo descuento del 7% si es atleta nacional o del 14% si es extranjero, con reglamento de la FMAA.

EL DATO

La carrera ser realizó en un circuito cerrado de 2.65 kilómetros al que le dieron tres vueltas y fue certificado por un agrimensor categoría "A".

