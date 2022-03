Fin de semana negativo para equipos del Atlético de San Luis

Mal y de malas resultó el fin de semana para el Club Atlético de San Luis en las diferentes divisiones en las que toma parte tanto en la rama varonil como femenil, ya que de siete partidos que disputaron, sufrieron 5 derrotas y apenas cosecharon 2 empates.

En la rama varonil sostuvieron tres partidos ante Querétaro en el Clásico Regional y todos los perdieron, en la Liga MX cayeron por 2-1 en la jornada 11 en partido disputado en Morelia, Michoacán.

Previo a ese cotejo pero en Querétaro, en la Sub 20 perdieron 0-3 por lo que se estancaron con 19 puntos y se ubican en tercer sitio de la clasificación general con 19 puntos; y en la Sub 18 sucumbieron 0-1 y se rezagan con 17 puntos en el lugar doce, a media tabla.

En la rama femenil Atlético de San Luis perdió en la Liga MX y empató en la Sub 17. / Cortesía ADSL

Sostuvieron otro par de cotejos de visitante ante Santos en la jornada 11, en la Sub 14 de menos ya no perdieron al igualar 2-2, punto que les sirve de poco porque marchan penúltimos del grupo dos con apenas 4 puntos, y en la Sub 16 perdieron 1-2 con los de la Comarca para seguir últimos del grupo dos con 5 unidades.

Por lo que toca a la rama femenil, en la Liga MX las dirigidas por Jesús Padrón perdieron de local 2-4 ante Santos Laguna, mientras que en la Sub 17 igualaron 1-1 y ganaron en penales 4-3 para llegar a 12 unidades, pero son último lugar del grupo dos.

En cuanto a los próximos partidos, en la rama varonil la Sub 18, Sub 20 y Liga MX descansan por Fecha FIFA y vuelven hasta el 1o de abril para recibir a Mazatlán en la jornada 12. En la Sub 14 y Sub 16 sí tendrán actividad al recibir el sábado 26 a Monterrey en la jornada 12.

Y de la femenil ambas juegan el domingo 27, la Sub 17 recibe a Rayadas, en tanto que San Luis en Liga MX a Tigres de la UANL.