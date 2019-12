Fernando León, con ganas de destacar en el ADSL

Tras ser dado a conocer como el primer refuerzo para el Atlético de San Luis de cara al Toreo de Clausura 2020, Fernando León realizó sus primeras declaraciones para los medios potosino, donde señaló que se encuentra contentó de llegar a la institución tunera, la cual, dijo se encuentra para hacer cosas importantes.

El ecuatoriano, que venía trabajando por separado del plantel potosino, por primera ocasión tuvo oportunidad de jugar a lado de sus compañeros, Me falta acoplarme más ala grupo, al clima, a la cancha, en una semana ya estaré a punto, me siento tranquilo, muy contento de salir adelante.”

Reconoció que en un principio hubo interés por parte de Tigres para llevarlo a tierras regiomontanas, pero al final optó por jugar con la playera rojiblanca del Atlético de San Luis.

“Al principio iban las cosas bien, al final no se concretó; agradecerles el interés que mostraron en mí, pero no llegamos a un acuerdo; tenía la posibilidad de llegar aquí a San Luis, es una institución muy linda, de admirar por lo que ha hecho en estos últimos años y me decidí venir acá.”

Ahora, después de vivir sus primeros minutos con el equipo potosino señaló “tengo que ir mejorando los requisitos que me pidió el profe, tengo que ir aprendiendo acá en el futbol mexicano ya que es un ritmo totalmente a lo que venía jugando, me siento con la tranquilidad y las armas suficientes para poder ser titular en el equipo.”

Respecto al balompié mexicano comentó “es una liga muy competitiva, tiene muy buenos jugadores, muy buenos equipos, acá esta muchos colegas sudamericanos, para mi va a ser una bonita experiencia.”

Para Fernando León, el plantel potosino esta para pelear cosas importantes en el próximo torneo de Clausura 2020, “es un grupo muy sano muy tranquilo, trabajador, si seguimos por esa línea se vendrán cosas importantes” concluyó.