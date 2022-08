Fernanda Contreras luchó pero cayó en el US Open de tenis

Se impuso la lógica y la checa Barbora Krejcikova eliminó en primera ronda a la potosina Fernanda Contreras, por dos sets a cero, en el US Open 2022 en Flushing Meadows, New York.

Parciales de 6-0 y 6-4 le dieron la victoria a la europea, 23 del ranking WTA, en 1 hora 25 minutos de acción, ante la nacida en San Luis Potosí, 200 del mundo, en un partido que contó con gran asistencia de aficionados mexicanos en la cancha 10, que apoyaron en todo momento con gritos y porras a favor de la raqueta azteca.

Un primer set en el que Fernanda no pudo contabilizar algunas ventajas que tuvo, le faltó definir cuando estaba arriba en los parciales, fue presa del nerviosismo y su rival con toda la experiencia que tiene, no por algo fue campeona de Roland Garros 2021, aprovechó esos momentos para romper tres veces el servicio de la mexicana y llevarse en 26 minutos la primera manga 6-0, un marcador que no reflejó lo que aconteció ya que hubo situaciones muy parejas.

A pesar de ese momento adverso, Contreras Gómez no bajó en sus ganas por mejorar y se animaba con movimientos de sus manos y palabras en cada punto. Barbora se puso 2-0, 3-1 y hasta 4-1 en el marcador, quebrando dos veces el saque de la potosina. Sin embargo no todo estaba decidido y vino un lapso donde Fernanda logró mejorar en su accionar. Sostuvo su servicio y rompió el de su rival para el 4-3 que le daba esperanzas, pero cuando le tocó servir, se metió en problemas con varios tiros que se fueron largos, por lo llegó la respuesta de la checa para el 5-3.

La mexicana no cejó en su intento de mantenerse ahí en la pelea y sorpresivamente quebró el servicio para el 5-4 cuando el reloj marcaba 1 hora 20 minutos de batalla. Pero nuevamente no supo confirmar su saque y sacó todo el colmillo de experiencia Krejcikova para romper y en su primer punto para partido, imponerse 6-4 en el segundo set y llevarse la victoria para avanzar a segunda ronda y dejar fuera del torneo a su rival, que luchó hasta el final.

Fernanda Contreras Gómez se va con la cara en alto, enfrentó a una rival de mucha calidad, su primer servicio funcionó bien y terminó con un 60% por 55% de su rival. Le faltó confirmar cuando tuvo ventajas en los juegos, no supo cerrarlos. Ahí aprovechó la europea para dejar un 68% de efectividad por 41% de la mexicana.

Por último no olvidar que este año la potosina logró desde la Qualy avanzar al cuadro principal, main draw, en tres de los cuatro Grand Slam de la temporada, Roland Garros, Wimbledon y US Open. En todos jugó primera ronda. Solo en el Australian Open no pudo calificar, en enero pasado.

EL DATO

Fernanda Contreras ganó 47 puntos y Barbora Krejcikova 62, en todo el partido.