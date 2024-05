Fernanda Contreras Gómez fue intervenida quirúrgicamente

Una lesión en la muñeca que ya le estaba dando molestias, llevó a la potosina Fernanda Contreras a ser intervenida quirúrgicamente, por lo que estará alejada de las canchas por unas semanas.

Contreras Gómez publicó en sus redes sociales una fotografía luego de salir del quirófano, explicando que salió bien de la operación a la que fue sometida.

Cortesía / @Fercongo

“¡Hey familia!, vengo con una pequeña actualización. Había estado luchando con algunos problemas en la muñeca, y tuve una cirugía menor. Solo quería tomar un segundo para decirle a todos ustedes, gente increíble por su amor y apoyo durante este tiempo. En serio que sus mensajes y buenas vibras me han mantenido en marcha.

Me estoy tomando las cosas con calma y concentrando en volver al 100%, pero quiero que sepas que me muero por volver a las canchas. Tu apoyo lo es todo y me da la fuerza para ser paciente y cuidar de mí misma. ¡Así que, gran amor para todos y cada uno de ustedes!”, agregó.

Fernanda disputó su último torneo en el WTA 125 Puerto Vallarta en el mes de febrero, ya que después tuvo que parar por los dolores en la muñeca, y no pudo jugar en su natal San Luis Potosí en el WTA 125 San Luis Open de Semana Santa, ni con México en la Fed Cup que enfrentó a Australia a fines de abril, aunque si acompañó al equipo.

Curiosamente en estas fechas en el año 2022, la potosina estaba jugando su primer Grand Slam, Roland Garros en París, Francia, en el que hizo historia al avanzar a segunda ronda, luego de calificar desde la Qualy al cuadro principal, ganar en primera ronda a Panna Udvardy por 7-6 y 6-3, y luego ser eliminada en la segunda.

Cortesía / @Fercongo

Actualmente Fernanda, de 26 años de edad, es la número 275 del ranking WTA en singles, y 482 en dobles, por lo que buscará regresar lo más pronto posible para recuperar posiciones y poder acceder de nuevo a los grandes torneos femeninos.

