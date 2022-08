[En video] Fermin Rivera quiere triunfar ante su afición el 25 de agosto

Sabe que el estar en casa, ante su afición, le compromete a dejar todo en el ruedo, pero para el matador de toros potosino Fermín Rivera eso no le asusta y al contario, quiere mostrar su mejor toreo en la corrida del jueves 25 de agosto, donde alternará con Diego Silveti y Octavio García “El Payo”, para lidiar seis astados de Bernaldo De Quirós.

“Muy contento y siempre muy motivado de torear en mi tierra, la verdad que estar en el ruedo el 25 de agosto, el día de la ciudad representa algo especial, pero sobretodo es mucha mayor responsabilidad por una fecha tan significativa y presentarte en tu ciudad natal y ante tu gente, es más presión para mi que soy el torero local; pero bueno ando motivado y ya emocionado porque llegue ese día”, comenta en entrevista con El Sol de San Luis.

Para esta corrida tan especial, Rivera Agüero llega con recientes triunfos y que mejor para él que alargar esa buena racha. “Gracias a Díos se me dieron las cosas en Santa María del Río el pasado 13 de agosto en una corrida con astados de Gomez Valle, al que le corté el rabo y que me dio la oportunidad de mostrar mi clase y poderlo torear a mi gusto, lo disfrute y la gente estaba feliz. Al día siguiente torié en Cadereyta, Nuevo León, y aunque nos cayó un aguacero en plena corrida pudimos sacar adelante el compromiso y salir los tres toreros a hombros, José Mauricio, Juan Antonio Adame y yo, que pude cortar tres orejas. Así que como dices llego motivado y entusiasmado para el 25 de agosto”.

¿Cómo te ha pintado el 2022?, le cuestionamos: “El inicio no fue fácil, puesto que la reactivación de las corridas va lenta en algunos Estados por la pandemia. A mi me tocó ir a principios de año a La México donde no tuve suerte, no salieron las cosas, luego fui a Aguascalientes y ahí si pude triunfar, después vinieron estas dos últimas corridas con triunfos, y esperemos que la buena racha continúe el jueves 25 y lo que venga”.

Y nos da su opinión en torno a la corrida del jueves 25 donde hay ingredientes que la hacen especial. “Para mi es un cartelazo, Diego Silvetti y Octavio García “El Payo” son dos toreros de reconocida calidad, que han triunfador en muchas plazas, y aquí en San Luis Potosí donde también son muy queridos. Estará dificil salir avante ante esos dos matadores, pero bueno voy a poner lo que me corresponde para salir triunfador. Y los astados de Bernaldo de Quirós pues es una ganadería con la que ya he triunfado y me acomodo muy bien al toro de ellos, entonces hay todos los ingredientes para que camine, aunque sabemos que quien tiene la ultima palabra son los mismos astados, pero confíemos que todo salga bien y sea una gran noche para todos”.

Por último, reconoce que está en deuda con los potosinos y buscará saldarla el 25 de agosto que se presente en la plaza monumental El Paseo, donde precisamente charlamos con él. “Esta plaza es como mi casa, toríe muchas novilladas, he venido a entrenar muchas veces y así como me ha ido mal, también he salido adelante ya como matador de toros. El año pasado estuve aquí por octubre y no salieron las cosas con los toros, la gente me apretó pero también me mostró su respaldo, sin embargo no puedo quedarme atrás y voy a buscar redituarles algo de lo que les debo el próximo jueves”, sentenció.