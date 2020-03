Felipe Rosas, el maestro taurino que dejó huella

Lamentable el fallecimiento del matador de toros en el retiro Felipe Rosas, quien murió a la edad de 82 años, víctima de un paro cardiaco.

De plática muy amena y además poseedor de mil anécdotas taurinas, Felipe Rosas fue invitado para ser colaborador del programa deportivo ESTO en Radio, donde tuvo el segmento de Jueves Taurinos con el matador Felipe Rosas.

Muchos aficionados taurinos ya esperaban el jueves para escucharlo, pues siempre tenía temas muy interesantes, tanto de su época como matador como temas actuales, pues como buen taurino, no se perdía ninguna corrida aunque fuera por televisión.

Lamentablemente esta semana se avisó de la triste noticia de su fallecimiento.

Felipe Rosas nació en la Ciudad de México el 5 de febrero de 1938. Fue primo de Jaime y Martín Bolaños y tío de Antonio Urrutia.

Se presentó como novillero en la Plaza México, el 2 de noviembre de 1958 alternando con Rodolfo García, Chano Ramos y Sergio Zetina. El novillo de su presentación se llamó “Artillero”, de la ganadería de Zacatepec.

Desde su presentación causó sensación y tuvo varias tardes seguidas en el coso de Insurgentes, pero fue hasta el 12 de marzo de 1961 cuando tomó la alternativa en esa misma plaza y su padrino fue Humberto Moro y como testigo Pepe Cáceres. El toro de la alternativa se llamó “Pies de Plata”, de la ganadería de Coaxamaluca, cortando una oreja y dado vuelta al ruedo.

La carrera taurina de Felipe Rosas, fue relativamente corta, pero con muchos triunfos y su retiro se debió también a que una tarde antes de entrar a puerta de cuadrillas le dijo a Paco Malgesto: “Vengo a triunfar y si no lo hago, me retiro”. Como no hubo orejas, nunca jamás volvió.

Ya retirado se dedicó a la venta de automóviles y fue gerente de varias agencias, una de ellas en Cancún, una más en San Luis Potosí y por eso se quedó a vivir aquí.

Vayan nuestras condolencias para su esposa y sus hijos

Descanse en paz el matador de toros en el retiro Felipe Rosas