Felices los atletas Arturo Reyna y Cindy Meza de subir al podio

Los potosinos Arturo Reyna y Cindy Meza con una sonrisa de oreja a oreja festejaron sus triunfos al conquistar oro y bronce para San Luis Potosí, respectivamente, en el Campeonato Nacional Abierto de Atletismo de Primera Fuerza en Morelia, Michoacán, máximo evento atlético de nuestro país.

Arturo Israel en entrevista con el presidente de la Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí, Vicente Torres Valencia, que estuvo presente en el evento, comentó minutos después de ganar el primer lugar (oro) en los 3 mil metros con obstáculos:

"Estoy muy contento, me había preparado bien pero traía algunos problemas en el pie luego de mi última competencia, incluso no me dejó entrenar bien. La verdad estoy sorprendido porque no pensé que me sentiría tan bien en la prueba, me fui acomodando y logré cerrar bien los últimos mil metros, aguantar todo lo que podía y creo que en esta ocasión la mente fue más que mis piernas y se logró ese campeonato nacional. Años de intentarlo y hoy soy el mejor de todo el país, algo que ni me la creo sinceramente".

Cindy Meza Domínguez, tercer lugar nacional (bronce) en los 10 mil metros planos. / Cortesía AAELP.

Reyna Tristán es entrenador por Juan Armando Quintanilla Loredo, y el año pasado en el Nacional celebrado en Querétaro, había quedado segundo lugar. "Le dedico mi triunfo, primero a usted que representa a la Asociación que nos apoya tanto, a mis papás, novia, compañeros de escuela, amigos, atletas y para San Luis Potosí".

Por su parte, Cindy Meza, quien se colgó el bronce al finalizar tercer lugar nacional en los 10 mil metros planos, comentó: "Primero estoy feliz, un podio en campeonato nacional es algo que muchos años estuve soñando y buscando, el lograrlo me da una satisfacción enorme porque han sido muchos sacrificios y se refleja el trabajo que vengo haciendo con mi equipo Gondi Mx Team, al cual le agradezco todo el apoyo, a mi entrenador Enrique Hernández, a Sandra Quintero de Salvajes Outdoor y Jesús Correa, sin faltar mi familia y a la Asociación de Atletismo".

EL DATO

San Luis Potosí participó con 13 atletas en el Nacional y logró dos preseas: oro y bronce.