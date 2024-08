Fátima Patricia Herrera regresó como heroína a casa

Entre gritos y porras fue como recibieron a su campeona sin corona, Fátima Patricia Herrera, quien acudió al homenaje que le hicieron autoridades de la capital, familiares, amigos y vecinos en el deportivo Ponciano Arriaga al norte de la capital potosina.

Y era merecido el reconocimiento pues es la primera potosina que acude a los Juegos Olímpicos y lo hizo a base de esfuerzo, lucha y de soñar, es por eso que se develó un mural en su honor en este deportivo que se encuentra en la colonia Plan Ponciano Arriaga.

En este mural además de sobresalir Fátima y los aros olímpicos, colocaron la frase “nunca pares de soñar” la cual será de ejemplo para todos esos pequeños y jóvenes que entrenan día a día en este deportivo con el entrenador Omar Coronado y que ahora ven a Fátima como un ejemplo de que si se lo proponen pueden conseguir lograr sus objetivos.

“Aquí fue donde empecé los entrenamientos con los chicos, con los alumnos de mi entrenador (Omar Coronado) yo siempre he dicho que este logro es compartido, porque como lo dijo Enrique Galindo, atrás de mí está mi entrenador que es una pieza fundamental para mi, para lograr mis triunfos, mis compañeros que estuvieron en mis preparaciones, mis sparrings en las escuelas de combate, entonces este logro es compartido, me llena de orgullo ser ejemplo de niños eso me da mucha satisfacción”, dijo Paty Herrera tras el homenaje.

Recordó que no fue fácil llegar a los olímpicos, en el camino hubo muchos sacrificios por los que tuvo que pasar, pero después logró el objetivo y eso le da una satisfacción muy grande.

“Es un logro importante para mi porque desde que comencé a boxear soñé con estar en unos Juegos Olímpicos, yo creo que esto me inspira mucho que no dejé de luchar y soñar, había muchas altas y bajas, yo creo que conocer el lado de las derrotas, la frustración, hubo momentos que en las mañanas no me quería levantar de cansancio, de dolor, pero aun así me levantaba con las ganas con el hambre de salir adelante y yo creo que eso me llevó a donde estoy y es un logró para mi en lo personal”, mencionó la potosina.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos dijo que se le continuará con el respaldo, ahora de cara a Los Ángeles 2028; además, de que anunció la beca deportiva que llevará el nombre de “Fátima Patricia Herrera”, la cual respaldará a atletas como ella, en sus compromisos nacionales e internacionales.

El alcalde capitalino anunció que para impulsar el deporte y evitar la fuga de talentos a otros estados, se construirán tres centros deportivos durante el próximo trienio, uno de ellos especializado en deportes de contacto, el segundo en natación y el tercero en deportes de raqueta.

También la Dirección de Deporte Municipal le entregó a Omar Coronado material deportivo para que continúe con su labor de involucrar a los niños y jóvenes de la comunidad al deporte y alejarlos de las calles.

Al final del evento Paty Herrera se tomó fotos con todos los presentes, por supuesto hubo quien llevó sus guantes de boxeo para que la campeona potosina se los firmara, atendió hasta el último que se quedó, la mayoría niños y niñas que la veían hacía arriba, soñando por algún día estar en su lugar.

