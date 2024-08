Fátima Herrera responde a críticas: “A los Juegos Olímpicos no fuimos a pasearnos”

Fátima Patricia Herrera salió hace 5 meses de su último entrenamiento en el Deportivo Ponciano Arriaga con una maleta cargada de ilusiones, de sueños que a lo lejos parecían imposibles de cumplir. En todo ese tiempo vivió la concentración, ser la primera mujer de San Luis Potosí en calificar a los Juegos Olímpicos, la inauguración de la justa y los combates que disputó.

La pugilista de San Luis Potosí regresó más madura y centrada, platicó de la motivación por cómo la ven niños y jóvenes de su comunidad, también ya planea lo que vendrá en su carrera, la desilusión de las críticas de los mexicanos y lo que pide a las autoridades deportivas en nuestro país.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“Nunca pares de soñar” es la frase en el mural que hicieron en su honor en el deportivo donde entrena y que ahora recibirá a los boxeadores que tienen deseo, hambre de triunfo e ilusión en algún día ser como Fátima.

“Me da orgullo, se siente muy bonito, se siente esa satisfacción de decir que lo estoy haciendo bien, ser un ejemplo para para los niños, para los pequeños cuando estaba allá afuera platiqué que estaba en la estética y una niña me dice voy a comprar una Barbie boxeadora para que me la firme y eso se siente súper bonito y luego llegar aquí al lugar donde yo entreno a ver caras distintas, personas que nunca en mi vida había visto y me estén apoyando, pues se siente muy bonito”, comentó.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

La boxeadora de 22 años tenía el sueño de vestir el uniforme de México con los aros olímpicos, eso meta ya se cumplió, ahora su futuro está en manos quien maneja el boxeo y los Juegos Olímpicos para saber si salta al profesionalismo o buscará otro ciclo olímpico.

“Yo creo que ha valido la pena cada cosa que he hecho, yo creo que me da este ese extra para que yo pueda seguir avanzando con miradas a Los Ángeles 2028, en caso de que se quitaran para Juegos Olímpicos pues si en algún momento se da, pues ir a lo que es el ámbito profesional”, dijo “Pati”, como también se le conoce.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Durante los Juegos Olímpicos hubo mucho “hate” contra los deportistas mexicanos, algo que desmotiva a todos aquellos que tuvieron que sacrificar mucho como el caso de Fátima que alguna vez vendió su moto o su hermano Omar Coronado su camioneta para tener recursos, además de los sacrificios que un atleta de alto rendimiento tiene.

Sobre esto, Fátima Herrera con tristeza recordó: “Creo que es una desilusión total porque en vez de que nos apoyen, pues es una gran tristeza, en lo personal me causa un gran dolor y tristeza en mi ser porque es algo que no cualquiera puede estar en unos Juegos Olímpicos, van los mejores y quizá en la primera no pasaste, quizás es el 20, pero fuiste unos Juegos Olímpicos. También leí comentarios que dicen nada más se van a pasear, no es verdad, el estar allí enfocados en la competencia es algo importante, no quiere decir que nada más vas a pasear o que solo vas a conocer”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Con el cambio de sexenio, podría haber movimientos en la dirigencia de la Comisión Nacional del Deporte, sobre esto, la potosina hizo el llamado para que el deportista no se sienta solo y resuelvan sus necesidades.

“El que nos escuchen yo creo que ese cambio haría un poco la diferencia, el que escuchen a los deportistas, qué necesitan, qué les hace falta. También escuché un comentario que dijeron que a tal persona apoyaron, pero perdió y pues ese no es el objetivo, el apoyo que sea incondicional, de corazón, ósea, si pierdes, pero sé que te apoyé, entonces yo creo que escuchar a los deportistas va a ser la diferencia”.

Por último, Fátima Herrera agradeció a quienes están atrás de este éxito como su hermano y entrenador Omar Cornado, su familia, compañeros de gimnasio y de selección, así como a sus amigos, vecinos y patrocinadores que en algún momento impulsaron económicamente su carrera.