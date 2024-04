Familia viajera rodará desde San Luis Potosí hasta Yucatán en 40 días

Nancy Ayala y Jorge “Noala” Guerra, además de su hijo de dos años León, son una familia que comenzó una larga travesía rumbo a Mérida, Yucatán, en donde se realizará el Foro Nacional de la Bicicleta que se realizará del 20 al 24 de junio.

Esta familia pasará por las ciudades urbanas donde el tráfico es un martirio, también los pueblitos y comunidades en los que las bicis son el mejor aliado, esto para dar un mensaje de respeto al ciclista y que es una de las mejores alternativas para la movilidad hoy en día.

Los tres pedalistas se despertaron muy temprano para preparar todo lo necesario, guantes, casco, víveres y el ukulele de “Noala” para las tardes de camping, son entre 40 y 60 kilos lo que llevan ambos, pero vale la pena. Los papás de Nancy les dieron un fuerte abrazo y se despidieron de los tres, en especial del pequeño León que ya estaba impaciente por subirse a su silla y comenzar el viaje.

“Haremos una rodada de aproximadamente dos meses, en 2 mil kilómetros vamos en nuestras bicicletas, con nuestra casa de campaña, haremos algunos campings y también llevamos nuestra comida y llevamos nuestro equipaje como ropa y varias cosas para poder sobrevivir si no encontramos nada en el camino” dijo muy animada Nancy Ayala antes de salir rumbo a Yucatán.

El amor por la bicicleta unió a Jorge y Nancy, juntos han recorrido México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, y aunque no es la primera vez que salen a un viaje de ese tipo con su hijo, pero este será especial para ellos.

“Este será el cuarto viaje de León, pero será su viaje más largo de 2 mil kilómetros, puedo decir que lleva mil kilómetros en su cuerpo de andar arriba de una bicicleta junto a sus padres, pero ahora viene el gran viaje que para nosotros equivale como este viaje continental para mi hijo llevarlo de aquí a Mérida es un gran viaje”, platicó “Noala”.

Las bicis en las que harán esta travesía son la “Odisea” de Nancy y la “Bamba” de Jorge, estas las hizo el propio “Nola” con bambú y con uniones de fibra de carbono, en ellas viajarán por 40 días de San Luis Potosí a Huejutla de Reyes, de aquí saldrán a Veracruz, continuarán a Villahermosa y concluyen en Mérida Yucatán, y en cada lugar al que lleguen convocarán a las personas para dar ese mensaje de que la bicicleta es una poderosa aliada para la movilidad.

“A nosotros nos encanta la bicicleta, lo que nos hace sentir, pero sobre todo por la movilidad en los pueblos y en las ciudades queremos desahogo del tránsito vial, queremos que no haya ninguna “bicicleta blanca” más, que no haya atropellamientos, que no haya siniestros, que no haya fatalidades en la bicicleta, por eso lo hacemos”, compartió “Nola”.

Será un camino donde disfrutarán de paisajes, conocer nuevas personas, reencontrarse con amigos ciclistas, habrá noches donde solo estarán acompañados por la fogata, las estrellas y la música de “Noala”, todo esto lo podrán disfrutar gracias a sus bicicletas.

La Red de Apoyo Cicloviajeros México, Enlace Biker México y el Foro Nacional de la Bicicleta, ellos estarán al pendiente de las necesidades y seguridad de la familia viajera, así como de aquellos ciclistas que rueden con ellos hasta finalizar en el Foro Nacional de la Bicicleta en Yucatán.