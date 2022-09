Faltó contundencia pero la victoria fue lo más importante: Samayoa

Había que sacar a como diera lugar los tres puntos para mantener las esperanzas de calificar a liguilla para el Atlético de San Luis femenil, por lo que para el DT Fernando Samayoa la falta de contundencia les pasó factura durante el partido, pero lo mejor es que lo resolvieron y obtuvieron esos tres puntos de oro molido para mantenerse ahí en la pelea.

"Creo que la contundencia nos hubiera dado un poco más de calma durante el partido. Hoy lo importante son los tres puntos, un equipo fue el que tuvo la posesión, la insistencia, los números ahí están y fuimos nosotros. En el vestidor ellas están muy contentas, lucharemos mientras matemáticamente tengamos la posibilidad todavía con los partidos que faltan por disputar. Debemos entender que si no eres contundente te va a costar en partidos así como un clásico, donde las emociones están a flor de piel, por todo lo que se jugaba en la cancha. Pero creo que fue justo el marcador y seguiremos trabajando", agregó.

Nada de relajación, hay que festejar los triunfos y después ha trabajar, comentó Samayoa. / Cortesía: ADSL.

Al ser cuestionado obre si el equipo estando tan cerca del objetivo que es calificar a liguilla, restando tres partidos por jugar, no caerá en un relajamiento, el timonel lo descartó: "La mejor manera de no relajarnos es ver la tabla, donde estamos y darnos cuenta de que nos ha costado mucho trabajo llegar hasta allí. Mientras esté cerca una posible calificación a liguilla, la buscaremos y creo que todas están convencidas de que no deben relajarse en lo que falta por jugar que son tres partidos".

Fernando Samayoa, director técnico del Atlético de San Luis femenil. / Cortesía: ADSL

Por último sobre la participación de la española Beatriz Parra, quien dio la asistencia para gol aprovechando un madruguete, comentó: "De Bea lo que buscó es darle la libertad en el terreno de juego, porque tiene una gran visión y nos ayuda más que juegue desde atrás para repartir balones, donde ella se sienta más a gusto, además de que es una jugadora que no puede hacer el esfuerzo ya de una chavita de 19 o 20 años. Me encanta el rol que ella está cumpliendo en la cancha porque nos ayuda en demasía".

EL DATO

La única lesionada en el plantel es la defensa central Karen Cano, que esperan recuperarla pronto.