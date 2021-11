Fallece el corredor potosino Martín Arochi Aguayo

Sin saberse mucho de lo que le sucedió, en redes sociales familiares y amigos del entusiasta Martín Gerardo Arochi Aguayo dieron a conocer su lamentable deceso ayer domingo.

El atletismo potosino esta de luto porque uno de sus corredores que cada fin de semana entregaba su esfuerzo en las carreras atléticas no importando el lugar que llegara, siempre estaba ahí presente, no solo completando las distancias, sino que al final se quedaba para alentar a todos los que aún no llegaban a la meta y cuando podía los acompañaba en sus últimos metros.

"El Arqui" como le apodaban, siempre fue un apasionado del atletismo, incluso llegó a competir en algunas de las mejores carreras nacionales de medio fondo y hasta maratones. Se recuerda aquel 2009 cuando tomó parte en el Maratón Lala y al final en las rifas de los cinco automóviles, resultó ganador.

Vestido de Santa Claus Martín Arochi llevaba alegría a niños enfermos con cáncer. / Cortesía Mar Aro.

Pero además de su gusto por el deporte, en los últimos años apoyaba a Corazón de Fe (CODEFE), un Movimiento de apoyo a la infancia que realiza actividades y campañas durante el año para los niños que padecen cáncer.

Martín Gerardo cada diciembre se disfrazaba de Santa Claus para llevarles juguetes que recaudaba con donativos de amigos y de su propio bolsillo, incluso en su red social publicó el 9 de noviembre pasado: "Santa les pide su apoyo nuevamente para comprar juguetes y llevarles este diciembre alegría a niños enfermos de 5 hasta 15 años. Si no puedes ir a comprarlos, da tu ayuda y Santa va y los compra", algo que tristemente ya no podrá cumplir. QEPD.