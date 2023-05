Exjugadora del ADSL Femenil se va en medio de la polémica

La española Bea Parra fue una de las 10 jugadoras que quedó fuera del Atlético de San Luis tras quedar fuera de toda posibilidad de poder alcanzar la liguilla del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Pero su salida se vio envuelta en la polémica pues en redes sociales escribió sobre el por qué no continuará más en el proyecto potosino, a pesar de ser una de las jugadoras más importantes de los últimos tiempos de esta institución.

“Mis valores como futbolista y como persona no coinciden con los del staff técnico ni con el proyecto del Atlético San luís Femenil, haciéndose presente en el trato recibido los últimos meses, por ello me veo obligada a no continuar perteneciendo a la disciplina del club”, escribió en su cuenta de Twitter.

Cortesía | Atlético de San Luis Femenil

Además de jugador española dio un emotivo mensaje de despedida en el que ya se sentía arraigada con la afición, la cultura, la gastronomía y el estado.

“Os traigo un “chismesito”, no seáis “malitos” y prestadme un poco de atención que ando en “chinga” para contaros y aventura en la tierra del nopal.

Mi futbol ha pasado de “cojo las botas” a “agarro los taquetes” ya no salto al campo si no a la “cancha” en el equipo del “entrena” es el que lleva la “casaca” rosa porque si no “¡Qué pedo con las playeras”.

El ¡Vamos Beita! se ha transformado en una “¡Parra eres una chingona!”. Como ceviche, tacos, escamoles y chapulines y a veces “tantito” chile y si pasa por mi “depa” el camotero, me bajo para darle algo de “feria” a cambio de una “charola”. A veces voy a Tequis pero no sé si elote, esquites o tostielotes “porque ando sacada de onda”. He cantado “las mañanitas”, bailado “el payaso del rodeo” y me sé alguna que otra canción de Christian Nodal.

Me tocasteis el corazón, me cambiasteis la forma de ver la vida para siempre. Me habéis llenado de lo que más me gusta, de cultura. Me voy enamorado de la Huasteca, de Guanajuato y de los corales de Cozumel.

Mensaje de Bea Parra, exjugadora del ADSL Femenil a través de Twitter / Cortesía | Twitter @beaparrasalas

Gracias afición me llevo para siempre esta sensación de pisar el Lastras de poder abrazaros emocionada, de compartir con vosotros tantos momentos de felicidad. Jamás podré devolveros todo el cariño que me habéis mostrado en tan poco tiempo. Siempre habrá un trocito de mí… “Donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor”, fue lo que compartió en sus redes sociales.

La jugadora española estuvo en el equipo por cuatro torneos en donde anotó 22 goles, tuvo participación en 57 partidos, 43 de ellos de titular, con un total de 4 mil 136 minutos jugados, 14 tarjetas amarillas recibidas y sin ninguna expulsión.