Exjugador del América y San Luis, presente en la liguilla de la Liga Veteranos

La escuadra de Abastos-Jiménez-Muñoz contará con refuerzo de lujo para la liguilla que arranca este sábado de la Categoría Oro y donde buscarán alcanzar el título de la Liga Veteranos de Futbol del Potosí.

Se trata del ídolo de la afición potosina y exjugador del San Luis y América, Ariel González, quien fue anunciado para sumarse a las filas del equipo que comandan los hermanos Gaudencio y José Muñoz, además de la familia Jiménez.

Cortesía / Abastos-Jiménez-Muñoz

Cabe señalar que, en la jornada anterior, el Abastos-Jiménez-Muñoz goleó a Vagos Villa de Reyes por 7 a 0, ya con la incorporación de Ariel González quien llegó desde Argentina para sumarse a la plantilla del equipo y vaya que marcó diferencia.

Con la victoria, Abastos tiene la posibilidad de meterse al sitio 3 de la tabla general y verse ahora las caras con Ex Uni, escuadra de mucha tradición que cerró en la sexta posición y con la que medirán fuerza este próximo sábado en el campo JI a las 16:00 horas.

El Abastos-Jiménez-Muñoz cerró la temporada regular con un total de 35 puntos, empatado con el CIZA que fue segundo y del Hospital Central, éste último líder de la clasificación general.

Cortesía / Abastos-Jiménez-Muñoz

Así que se espera una gran liguilla donde Hospital Central se medirá a Zaneri FC, CIZA vs la XV Aviación, Abastos vs Ex Uni y Real Terrenito vs Vagos Villa de Reyes. Cabe destacar que la ronda de liguilla es a un solo duelo.