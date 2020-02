(Exclusiva) Aficionados acusan estafa de la directiva del Atlético de San Luis

"A la directiva le está quedando muy grande el equipo", señala @julioturbina en su cuenta de Twitter ante la ola de reclamos contra los hombres de pantalón largo del Atlético de San Luis ya que aficionados argumentan que a algunos todavía les adeudan lo de los partidos contra América y Necaxa que se jugaron a puerta cerrada por el episodio de violencia registrado el torneo pasado.

Equipo chico, gente chica — chava aguilar (@chava_albiazul) February 11, 2020

A través de las redes sociales, abonados acusaron también estafas porque han hecho compras por Internet a través de Fan Rewards y no han recibido sus pedidos, pero sí les han cobrado.

"Yo hice un pedido de una camisa desde el 23 de diciembre y no llegó nada", señaló @JuanCas10471684.

"Jajajaja si aún no reponen lo del veto del partido vs América y Necaxa, tú crees que esto les importa".

Como cascada han comenzado a generarse los reclamos a través de las redes sociales.

El señalamiento directo fue de @malvacastro quien realizó unas compras de artículos alusivos al club y no sólo no se las entregaron, sino que se las cobraron y de paso la bloquearon de la cuenta cuando hizo el reclamo.

"No es posible y me bloquean... tocará ir a la Profeco que vergüenza", detalló en Twitter.

Los reclamos siguieron; @chava_albiazul señaló "equipo chico, gente chica" en crítica directa a la directiva, en tanto @castroyair acusó que el pasado 26 de diciembre hizo su compra y ni me contestan. "Ni me mandaron nada, ni me regresan mi dinero".

26 DE DICIEMBRE DEL 2019 HICE MI COMPRA, PRODUCTOS DE MI EQUIPO HOY NI ME CONTESTAN, NI ME MANDARON NADA, NI ME REGRESAN MI DINERO 2 MESES#FanrewarsRateros — Yair Castro (@castroyair) February 11, 2020

En los reclamos se ha etiquetado al presidente del club @AlbertoMarreroD y la propia cuenta del equipo @AtletideSanLuis donde se respondió sobre la situación: "¡Hola! Seguiremos directamente tu queja sobre tu pedido".