Excelente que El Sol de San Luis promueva la salud: Isabel Kasis

Isabel Kasis, futbolista del Atlético de San Luis femenil, afirmó que en estos tiempos el promover la salud física y la sana convivencia es un aspecto vital para tener una mejor sociedad, y El Sol de San Luis pone el ejemplo con la 5ta Carrera Atlética que llevará a cabo el próximo 8 de diciembre.

Kasis Monjarás, quien se inició como futbolista en el San Luis, y luego tuvo oportunidad de emigrar un año a las filas de las Chivas de Guadalajara, estancia que le sirvió para madurar futbolísticamente, y retornar hace una año al equipo de su ciudad natal.

“Me da gusto que empresas como El Sol de San Luis se preocupen por la salud de los potosinos, que organicen eventos deportivos para la sana convivencia, ejercitarse, y como convocan a niños y jóvenes, sembrarles ese gusto por el deporte. Los felicito porque ya llegan a su quinta edición y espero sean muchas más”, comentó la nacida en San Luis Potosí hace 23 años y 3 meses.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

La futbolista dijo que hará todo lo posible por participar en la carrera del próximo 8 de diciembre con motivo de los 72 años del diario de los potosinos, ya sea en 3 o 10 kilómetros, aunque eso lo determinará en unos días, pues depende de lo que le ordene el club potosino.

“Sí me gustaría correrla y más que es por el centro histórico, pero dependo de lo que diga el cuerpo técnico del equipo, porque el 28 de noviembre inicia la pretemporada del Atlético de San Luis femenil y todo depende de lo que vayamos a tener esos días en cuanto a los entrenamientos y si me dan permiso. Me quedan algunos días más de asueto pero ya a partir de esa fecha, todas nos ponemos a la orden del preparador físico y entrenador y ellos decidan que es bueno para la preparación de cara al torneo Clausura 2025 que inicia a mediados de enero próximo”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Por lo pronto, la invitación quedó abierta para Isabel Kasis, y mientras tanto ella aprovechó para a través de El Sol de San Luis hacer la invitación a todos los deportistas en general, corredores, niños, jóvenes y adultos para que no se pierdan la 5ta Carrera Atlética de 3K y 10K, así como carreras infantiles el segundo domingo de diciembre. “Hay que hacer deporte, ayuda mucho para la salud y sobre todo, estar en un entorno de sana convivencia siempre es bueno”, apuntó la potosina.

El dato

Isabel Kasis Monjarás, porta el número 11 en los dorsales y este torneó jugó 11 partidos, tres de titular.