Estos son los resultados del Campeonato de Gimnasia 2024 de la Fenapo

Con la participación de más de 180 deportistas de diferentes edades, se realizó la Gimnasia Fenapo 2024 en la escuela de gimnasia Kim y que estuvo organizado por el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode), en coordinación con el Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve)

En esta edición participaron clubes como son Gydman, Sure, Gala, Aerial, La Loma, Apostólica, LRC, Uni así como el equipo anfitrión, quienes compitieron en los distintos aparatos, como son piso, barras asimétricas, barra de equilibrio y salto.

En los resultados del Nivel 1, categoría “A”, aparato AA, en primer lugar se ubicaron María José Cañizales, de Sure, y María Fernanda Monroy, de Gala, en segunda posición Gala Patricia Castro Aguilar de Gala, y Perla Yaletzi Martínez Sánchez de KIM en tercera posición.

En el Nivel 1, categoría “B”, aparato, AA, empatadas en primer lugar, Tábata Galicia de Aerial, y Maia Rocha de Sure, Taiyari Vázquez de Sure y Romina Salazar de Aerial, el segundo lugar fue para Arianna Valentina García Aguiñaga de Gala, en tanto que el tercero fue para Regina Estrada de Sure.

Cortesía / Inpode

En el Nivel 1, categoría “C”, Aparato AA, empatadas en el primer lugar, Fernanda Saraí Santoyo de Gala, Daniela López de Sure, Romina Martínez de Sure, el tercero para Valentina Ramírez Ramírez, de Aerial; En tanto que en Nivel 1, Categoría “D”, Aparato AA, primer lugar para Sara Martínez, Sure.

En el Nivel 2, Categoría “A”, Aparato AA, quedaron empatadas en el primer lugar, Isabella Mendoza Zertuche, KIM, Emilia Niño Candia de KIM, Romina Sofía Pinal Padrón, KIM, Regina Ramírez Martínez de Gala, Débora Elian Hernández Coronado de La Loma, y Renata Carrillo Martínez de KIM.

En el Nivel 2, categoría “B”, Aparato AA, en la primera posición se ubicaron Paula Iliana Quiroz Mayoral de Gala, Andrea López de SURE, Renata Flores Salas de Gala, Rebeca Montserrat García Espinoza de Gala, Victoria Isabella Gómez Silva de Gala y Valentina Mireles Vega de La Loma.

En el Nivel 2 categoría “C” Aparato AA, quedaron en primera posición Constanza Ibarra Becerra de La Loma, Renata Salazar Leos de La Loma, Antonella Gordoa del Río de La Loma, Ximena Rodríguez Carrera de Gala y Leonora Pedro Bucio de La Loma; En tanto que en el Nivel 2, categoría “D”, Aparato AA empataron en el primer lugar, Georgina Leíja y Ana Sofía García, ambas de Sure.

En el Nivel 3, categoría “A”, Aparato AA, en el primer lugar se ubicó Renata Carolina Castorena Zavala de KIM, m segundo lugar Ximena Díaz de León Sabas de KIM, en tercer lugar Giuliana Vega Pitol de La Loma; en el Nivel 3, Categoría “B”, Aparato AA, Regina Moreno Pedroza de KIM quedó en primer lugar, seguida de Luisa Reyes, seguida de Natalia Sánchez las dos de Sure.

En el Nivel 3, Categoría “C”, Aparato AA la ganadora fue Mía Rentería de SURE , en segundo lugar Arantza Chindo Bear de Aerial y en tercero Nora Montserrat Alva Liñán de La Loma; en el Nivel 3, Categoría “D”, Aparato AA, Danna Daylin Cabriales Martínez de La Loma, fue primera, en segunda posición Daniela Araujo Romero de La Loma, y en tercera posición Valeria Guadalupe Martínez Hernández de Aregym; en el Nivel 3, Categoría “C”, Aparato AA, Valentina Orozco, Giménez de La Loma fue la triunfadora.

En el Nivel 4, categoría “A”, Aparato AA, Andrea Mariana Sánchez López de KIM quedó en primer lugar, seguida de Regina Niño Candia de KIM y Helena Aguilera Meléndez de Gala; En la Categoría “B”, Aparato AA, Andrea Nava Trujillo de KIM, ganó, Valentina Muñoz Ruiz Esparza de KIM quedó en segundo lugar y Fernanda Martínez Larin Rodríguez también de KIM se ubicó tercera.

En el Nivel 4, categoría “C”, Aparato AA, Catalina Llovet Moreno de La Loma fue primera, Giovanna Emirethe Eguía López de Gala segunda y María Fernanda Buendía López de Gala, tercera; en el Nivel 4, Categoría “D”, Aparato AA, el primer lugar fue para Sofía Saraí Mendoza Zúñiga de Gala, María del Carmen Calzada Díaz de LRC segunda y en tercera posición Kathya Fernanda Jácome de Gala.

Cortesía / Inpode

En el Nivel 5, categoría “A”, aparato AA Ximena Elizabeth Puente Medina de KIM se coronó; en el Nivel 5, categoría “B”, Aparato AA, María Ángela Rodríguez Monsiváis de KIM, fue primera, seguida de Regina Silos Hernández de La Loma y Sofía Rodríguez de Sure, tercera; Nivel 5, Categoría “C”, Aparato AA, Vanessa Carolina Zavala Rocha de KIM ganó, seguida de Danna Camila Reyes Castillo quien representa a La Loma al igual que Estela Rubí Orea Medina que fue tercera.

En el Nivel 6, categoría “A”, en aparato AA, ganó Aida Azuara Ramos de Gydman, Aitana Yamilet Gómez Covarrubias de Aregym fue segunda y en tercero Dafne Melissa Montoya Cabriales de Gydman; En el Nivel 6, categoría “B”, Aparato AA, Mariana Janine Zavala Chiw de Kim quedó en primer lugar, Regina Montenegro Báez de Gydman en segundo y María José Zúñiga Aregym en tercero.

En el Nivel 6, categoría “C”, Aparato AA, Valeria Ortega Dueñas de KIM fue primera, María Constanza Cattleya Ruiz Flores de Gydman segunda; en el Nivel 6, Categoría “D”, Aparato AA, Naomi Scarlett Shepherd Flores, de UNI fue primera, Ximena Limón Rodríguez de KIM segunda y Yamilet Rocha Bautista de UNI, tercera; Nivel 6, categoría “E”, Aparato AA Mariana Gómez Torres de UNI fue la campeona.

En lo que fue por equipos, el Nivel 3, categorías Todas, Aparato AA, primer lugar para KIM, con 108; 2.- Sure con 107.5; 3.- La Loma, 106.55; en el Nivel 4, categorías Todas, Aparato AA, 1.- KIM 110.875; 2.- Gala, 102.6; En el nivel 5, categorías Todas, Aparato AA, 1.- KIM 103.65; 2.- La Lona, 97.975; en el Nivel 6, categoría Todas, Aparato AA, 1.- KIM, 107.3; 2.- UNI con 107 y 3.- Gydman, 104.8.