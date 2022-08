Este martes reanudan el torneo de fútbol en el CDI Garita

Luego de que en la primera jornada las emociones estuvieron a la orden del día, a partir del martes 9 y a lo largo de la presente semana habrá partidos de la fecha dos del Torneo de Fútbol Soccer que se realiza con motivo de las fiestas tradicionales de la colonia Garita de Jalisco 26 de Septiembre.

Cabe mencionar que este torneo cuenta con la participación de 10 equipos, mismos que se dividen en dos sectores, por lo que los mejores dos de cada grupo tras la fase regular, avanzarán a la ronda de semifinales y posterior final, misma que habrá de jugarse en el mes de septiembre, donde los colonos de la Garita de Jalisco llevan a cabo los festejos tradicionales.

El Centro Deportivo Integral Garita es la sede del torneo de fútbol. Cortesía | Deporte Municipal.

El certamen cuenta con el respaldo de la Dirección de Deporte Municipal, que encabeza Luis Fernando Alonso Molina, quien inauguró el evento y dio la patada inicial en la jornada 1, donde se presentaron los siguientes resultados: Atlético Chicago goleó 4 por 1 al Pagasa en el duelo inaugural. Por su parte Ángeles de la Rioja cae con Garita Tequila 21 con marcador de 2-5.

Finalmente, la escuadra de Cachorros FC empata 1-.1 con Tuvacore, mientras que Maquinados Ortiz y Deportivo Jassos también empataron 1-1 En esa primera jornada descansaron los equipos de Chofos perteneciente al grupo “A” y Rey del Jugo del Grupo “B”.

Luis Fernando Alonso, director de Deporte Municipal, encabezó el acto inaugural. Cortesía | Deporte Municipal.

Los duelos para la presente semana serán los siguientes: Pagasa vs Chofos el martes 9 de agosto. Atlético Chicago vs. Garita Tequila 21 el miércoles 10 de agosto. Maquinados Ortiz vs Tuvacore el jueves 11 de agosto y Rey del Jugo vs. Deportivo Jassos el viernes 12 de agosto.

Cabe señalar que los partidos se juegan en la cancha de pasto sintético del Centro Deportivo Garita de Jalisco, siempre a las 20:00 horas.

La final habrá de jugarse en el mes de septiembre. Cortesía | Deporte Municipal.

EL DATO

En el torneo participan 10 equipos divididos en dos grupos siendo la sede de los partidos el CDI Garita.