Este es el calendario del Apertura 2024 para Atlético de San Luis

La Liga MX dio a conocer el calendario oficial del torneo Apertura 2024 que arranca el 5 de julio y culmina el 10 de noviembre en su fase regular, y habrá un mes de suspensión para dar paso a la Leagues Cup 2024 en su segunda edición.

Al Atlético de San Luis le tocará disputar ocho partidos de local y nueve de visitante, abriendo la nueva temporada en casa ante el bicampeón América, tal como lo informamos el pasado fin de semana. El calendario completo del conjunto potosino es el siguiente, mes con mes:

JULIO: Jornada 1 de local vs. América, sábado 6, 17:00 horas, estadio Alfonso Lastras Ramírez. Jornada 2 de visitante vs. Mazatlán, viernes 12, 21:00 horas, estadio El Encanto. Jornada 3 de visitante vs. Pachuca, martes 16, 21:00 horas, estadio Hidalgo. Jornada 4 de local vs. Tijuana, viernes 19, 19:00 horas, estadio Alfonso Lastras.

AGOSTO: Jornada 5 de visitante vs. Toluca, domingo 25, 12:00 horas, estadio Nemesio Diez. Jornada 6 de local vs. Atlas, viernes 30, 19:00 horas, estadio Alfonso Lastras.

Cortesía / Atlético de San Luis

SEPTIEMBRE: Jornada 7 de visitante vs. Tigres UANL, viernes 13, 20:05 horas, estadio Universitario. Jornada 8 de local vs. Cruz Azul, martes 17, 19:00 horas, estadio Alfonso Lastras. Jornada 9 de visitante vs. León, sábado 21, 17:00 horas, estadio Nou Camp. Jornada 10 de local vs. Santos Laguna, sábado 28, 21:10 horas, estadio Alfonso Lastras.

OCTUBRE: Jornada 11 de local vs. Monterrey, sábado 5, 17:00 horas, estadio Alfonso Lastras Ramírez. Jornada 12 de visitante vs. UNAM, domingo 20, 12:00 horas, estadio Ciudad Universitaria. Jornada 13 de local vs. Querétaro, miércoles 23, 19:00 horas, estadio Alfonso Lastras. Jornada 14 de visita vs. FC Juárez, domingo 27, 18:00 horas, estadio Olímpico Benito Juárez.

NOVIEMBRE: Jornada 15 de local vs. Puebla, sábado 2, 17:00 horas, estadio Alfonso Lastras. Jornada 16 de visitante vs. Necaxa, miércoles 6, 19:00 horas, estadio Victoria. Jornada 17 de visitante vs. Guadalajara, sábado 9, 17:00 horas, estadio Akron.

Cortesía / Atlético de San Luis

Cabe mencionar que el torneo se suspende un mes después de la fecha 4, para dar paso a la Leagues Cup 2024, segunda edición, del 26 de julio al 24 de agosto.

El Dato

Habrá Cuatro Jornadas Dobles Y Tres Fechas Fifa Durante El Apertura 2024, Para Todos Los Equipos.