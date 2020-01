Este domingo, comienza la temporada de la Tangamanga

Este domingo 26 de enero, inicia la actividad del Torneo de Apertura 2020 de la Liga Tangamanga Circle K, find e semana donde el campeón de la Categoría Estelar, Montrial, estará debutando cuando enfrente a su similar de GDI; este es el rol de juegos programados por esta organización para el fin de semana.

Estelar: Montrial vs G.D.I. U. López Mateos 1, 8:15; Real Madrid vs Tortillerías Jesús María y Divino Niño, U. López Mateos 1, 10:15; Lobos VM Epoxi Pisos vs Incatssa, U. López Mateos 1, 12:15; Carnicería Guadalupano vs Home Chevy Molino, Campo J.I 2, 8:15; You Mamas vs Cefor Maquinados Ortiz, Pendiente; Canchola vs Carrera F.C Pachuca San Luis, Campo J.I 1, 10:15; Morales Troystone vs F.C. Camerún Preciado, Pendiente; Dep. Publired F.C. vs Lago Alberto, Campo J.I 1, 8:15; Igope vs Siplasa, Campo J.I 2, 10:15.

Primera División Grupo "A": Atl. La Pila BFC vs Club Liverpool Pozos, La Pila 1, 10:15; Real Trinidad vs Tinny Toons, Permiso Local; Dep. Cheix vs Tiburones Jr , Pozos 2, 12:15; Potogas vs Real Azteca Pozos, Campo Potogas, 10:15; Tiburones vs San Francisco Pozos, Pendiente; Dep. Morelos vs Baleados Terrero, San José del Barro, 10:15; Dep. 3a Chica vs Real San José, Campo 3a Chica, 12:15; T/A Manufacturas San Pancho vs Dep. Tierra Blanca, Armando Arriaga 2, 10:15; Club Dep. Morales "B" vs Ahualulco Warriors, Mineros, 10:15.

Primera División Grupo "B": Mariscos Enrique Juniors vs Guerrilleros, UD 21 de Marzo Campo 1, 8:15; Transportes Salazar vs Sprint Jet, San Isidro 6, 8:15; Escuela De Futbol Juniors Ortega vs Lobos Depsa, Campo Los Castillo, 10:15; Atletics Williams vs Galtor - Casa de Moneda, Pendiente; Satélite 81 vs Dep. Marconi Tlo, San Isidro 6, 12:15; Escuadra Puma/Viajes San Luis Rey vs Constructora Agundis, San Isidro 6, 10:15; Dep. Guerreros vs Dep. Hidalgo Incatssa, Campo J.I 1, 12:15; Huracán Boys Centenario vs Club AMV, Campo J.I 2, 12:15; Continental General Tire vs Guichos Bar - Trasportes América; General Tire (Sintético), 8:15.

Segunda G. "A": Tacos San Juanita Pozos vs M.A Jr Jassos, Pozos 1, 8:15; Dep. Morelos "B" vs Abarrotes Jaqueline, San José Del Barro, 12:15; Atl. San Luis vs Atl. San Nicolás, Vázquez 1, 12:15; Argentina TB vs Linces, Tierra Blanca 2, 8:15; Rayos vs Scrap Calmar, Pendiente; Atl. San Miguelito vs Gatos Panzones, San Andrés, 8:15; 3a Chica Jrs Agua George vs Halcones, Campo 3a Chica, 10:15; Atl. Arroyos vs Club La Pequeña, permiso visitante; S. Arco Metal vs Dep. Hidalgo BM, Pozos 2, 10:15.

