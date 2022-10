Este 22 y 23 de octubre el Encuentro Potosino de Atletismo 2022

El IX Encuentro Potosino de Atletismo 2022 "Fidel Flores Valdez" se lleva a cabo este fin de semana, con dos días de intensa actividad atlética en la pista de la Unidad Deportiva Universitaria.

La Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí (AAESLP) con aval de la Federación Mexicana y apoyo del Ayuntamiento de San Luis Potosí y Universidad Autónoma de San Luis, organiza este evento de pista y campo, que tendrá una participación de 600 atletas de 12 estados de la República Mexicana.

Este sábado 22 y domingo 23 más de 500 atletas compiten en pista y campo / Cortesía AAESLP

A las 10:00 de la mañana de este sábado 22 se tendrá la ceremonia de inauguración, para posteriormente iniciar con las pruebas de pista y campo en dos sesiones, de 10:30 a 15:30 y de 17:00 a 20:00 horas, para cerrar el domingo 23 con una sola sesión, de 8:00 a 15:00 horas.

Vicente Torres Valencia, presidente de la AAESLP, informó que esta es la novena edición con el nombre actual de Encuentro Potosino de Atletismo, pero en general es la número 19, ya que el evento antes se llamada Campeonato Nacional de pista y campo "Manuel Lozano Flores".

Para este año lleva el nombre de Fidel Flores Valdez, conocido como "El Pollo", quien comanda su equipo Club Halcones, y quien a lo largo de más de 25 años ha sido un incansable entrenador, que ha forjado generaciones de atletas, desde infantiles, juveniles y mayores.

En cuanto a las categorías en las que se está convocando están: Infantil Menor (2011-2012); Infantil Mayor (2010); Sub 16 (2008-2009); Sub 18 (2006-2007); Sub 20 (2004-2005); Abierta (2003 y anteriores); Abierta Silla de Ruedas; abierta ciegos y débiles visuales, y Master (40 años y más).

Habrá premiación a los tres primeros lugares de cada prueba, categoría y rama, otorgándose medalla; así como una placa a los tres primeros equipos en base a medallero general.

EL DATO

Está será la novena edición del Encuentro Potosino de Atletismo.