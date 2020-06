Estaré listo para el inicio del torneo: Ramiro González

La inactividad nos ha afectado a todos, pero poco a poco voy recuperando en lo futbolístico y estaré listo para lo que pida el técnico cuando requiera mis servicios. Declaraciones de Ramiro González, argentino nacionalizado chileno que llegó como refuerzo para esta temporada al Atlético de San Luis.

En conferencia de prensa virtual, el defensa que jugó para León en los tres torneos anteriores, comentó que físicamente está bien y solo es cuestión de días para mejorar en el campo.

En lo físico trabaja Ramiro González al 100%. Quiere estar listo para el inicio de la temporada / ADSL

"Lógicamente con lo de la pandemia hubo que adaptarse en casa a los entrenamientos diarios; los espacios son más cortos y materiales que uno tiene no son iguales a los de un club, pero pude trabajar en cuanto a fuerza física y algo de aeróbico que me mantuvo en forma, por lo que solo falta lo futbolístico, que eso no se olvida, para estar al 100% en los siguientes días".

Consideró que el trabajo que el cuerpo técnico del San Luis ha estado aplicando al plantel estoy días ha sido muy favorable, con doble práctica y en grupos reducidos, por lo que no habrá problemas para que todos estén aptos para cuando en menos de un mes arranque el torneo.

De alguna plática con el DT Memo Vázquez, afirmó "no he tenido plática personal con él, solo la bienvenida y ya, pero seguramente se dará esto cuando el plantel esté totalmente conformado; ya nos explicará los objetivos y lo que quiere que hagamos en el terreno de juego, mientras tanto yo estoy trabajando muy a gusto, feliz por la oportunidad y con un grupo de compañeros que me han recibido muy bien".

Del por qué se animó a tomar esta opción de jugar en San Luis, Ramiro dijo que le sedujo el proyecto, "es serio lo que pretenden, se está armando un buen plantel y lógicamente los objetivos serán altos, por lo que hay que estar listo para ello. Se tiene un entrenador con mucha experiencia, que conoce bien el futbol mexicano y eso hará que potencialice las virtudes de cada uno para alcanzar los objetivo de trascender en este torneo".

Finalmente mencionó que este torneo será una revancha para él, para volver a ser titular, puesto que con León ya no tuvo continuidad en el Apertura 2019 y Clausura 2020. "Vengo a pelear un lugar en el once inicial, por lo que voy a dar todo de mi para que el técnico me tome en cuenta desde un inicio".

NUMERALIA

23 será el número que porte en la playera Ramiro González.

