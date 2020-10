Estamos fuera de toda posibilidad de calificar: Memo Vázquez

Después de sumar la cuarta derrota consecutiva y novena del torneo, el director técnico del Atlético de San Luis, Guillermo Vázquez, reconoció que una posible calificación a repechaje y liguilla está descartada.

"Hay que ser concientes de que estamos muy lejanos de una posible calificación, pues con lo que tenemos para cerrar el torneo no alcanza. Ahora viene una pausa (por Fecha FIFA) y no queda más que tener platicas con los jugadores y que ellos las tengan como lo han hecho en anteriores jornadas. En un par de días volvemos a los entrenamientos y no queda otra más que ponernos a entrenar y espero que esta semana y media nos sirva para recuperar la confianza y motivación en todo el plantel", declaró en la conferencia virtual posterior a la derrota ante la UANL.

Del partido ante Tigres, el estratega capitalino comentó "la verdad que difícil, el equipo venía con la idea de sacar algo de este partido, regresar a casa con un buen resultado, pero no fue así, por momentos estamos bien y otros no tanto, aflojamos y nos sacan el partido porque rivales como Tigres no perdonan".

De la actuación de su equipo y de los jóvenes que tuvo que convocar en lugar de los lesionados y suspendido para el partido, Memo explicó:

"Pues si tuvimos que convocar a muchos jóvenes y la verdad todos eran juveniles con excepción de Felipe Rodríguez. Del equipo, pues en el cuadro inicial hubo jugadores que a pesar de ser del primer equipo lamentablemente no están en su mejor nivel, lo que ha sido a lo largo de todo esto torneo, y los jóvenes están lejos para poder competir en la liga, pero bueno, vamos a buscar tener el plantel y cuadro titular más competitivo que podamos para enfrentar las últimas fechas.

Y de los jóvenes, pues antes del partido hablé con ellos y les comenté que tuvieran personalidad para que hicieran lo que saben hacer, por algo se les convoca, no pensarán en que se pudieran equivocar, que intentarán hacer las cosas lo más fácil posible", agregó.

Cabe mencionar que durante la transmisión por televisión, los comentaristas afirmaron que la directiva potosina mantendrá al DT Guillermo Vázquez hasta el final del torneo y luego hará una limpia de jugadores que no han respondido.

EL DATO

Por la Fecha FIFA, el plantel del Atlético de San Luis regresará a los entrenamientos el martes 6 de octubre

