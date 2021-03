Estamos enfocados en Rayados, lo de Pumas ya pasó: Leonel Rocco

Estamos tranquilos, nos vino muy bien este parón de torneo, principalmente para trabajar cosas específicas con el plantel y enfocarnos a las cinco finales que nos faltan para cerrar el torneo. Así lo afirmó en conferencia virtual Leonel Rocco, director técnico del Atlético de San Luis.

"Nos cayó muy bien también salir un poco de todo lo sucedido en el partido ante Pumas que nos dejó bastante molestia, un montón de cosas, y sirvieron estos días para tranquilizarnos y abocarnos a lo que viene. Porque lo que pasó ya fue y nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos a cumplir el objetivo para el que estamos en este torneo, que no es otro que calificar a liguilla. Esto es en lo que me ocupo con el equipo, encontrar el funcionamiento que pretendemos, conseguir resultados en esos cinco partidos que faltan, y lo demás no me preocupa nada con relación a los dimes y diretes que se escuchan. Creo que otra gente esta más preocupada por los porcentual que nosotros mismos. Nosotros vamos a pensar en calificar a liguilla y no en otra cosa", agregó.

Deportes Cuarto lugar para Lorena Rangel en los 800 metros planos

En cuanto a la parte anímica de los jugadores después de lo acontecido con Pumas, el estratega uruguayo señaló: "El plantel está espectacular, convencido de lo que viene a futuro, y convencido que ante Pumas fuimos mejores y si no se dio el resultado fue por otras circunstancia, eso nos da la fuerza, ánimo y convencimiento para repuntar y ratificar lo hecho en ese último partido. Venimos en franco ascenso y vamos a pelear el primer objetivo que no planteamos, la liguilla".

En cuanto a los rumores de su salida del equipo, de la baja de algunos futbolistas, de la venta del equipo, el charrúa fue claro: "La gente que tira esa información pierde credibilidad porque publica cosas falsas, que carecen de veracidad, por lo que el plantel y cuerpo técnico ni ponemos atención a ello, estamos concentrados en lo nuestro, incluso ni nos enteramos, lo sabemos por terceros. Acá lo único cierto es que estamos por terminar campeonato, con cinco partidos que nos faltan y que encararemos con todas las ganas e inteligencia".

LA FRASE

"Monterrey es un gran equipo que aspira a campeonar, con un entrenador capaz y de mucha experiencia, por lo que será un partido difícil": Leonel Rocco, DT del Atlético de San Luis.

Te puede interesar esta nota: Confirman a San Luis Potosí como sede del Nacional de Rallies