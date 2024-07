Espectacular resultó la segunda fecha del Campeonato Pony 2024

Los mejores pilotos de la región se dieron cita en el autódromo del Parque Tangamanga II para competir en el Gran Premio Don Tacho, que correspondió a la segunda fecha de la temporada 2024 del Campeonato Pony.

El rugir de los autos y la adrenalina a tope fueron los ingredientes principales de lo que se vivió en la jornada dominical, con entrada gratuita al inmueble, por lo que los aficionados y participantes disfrutaron de muchas emociones.

Cortesía Mao Racing

Durante un par de horas o más se realizaron las competencia en las diferentes categorías, arrojando a los ganadores de la segunda fecha, entre estos Ricardo López que impuso su ley en la Fórmula Vee, dejando al experimentado Enrique Reyna en la segunda posición, y completó el podio Gerardo Barrales en el tercer sitio.

En la Fórmula 5, el juvenil piloto José Miguel “Miky” Pérez se quedó con la victoria absoluta, después de un buen agarrón con Ricardo Sánchez, que al final no pudo terminar la competencia por una falla en el acelerador.

En lo que se refiere a las categorías Pony, los primeros lugares de la jornada fueron: Roberto Mercado en I, Gael Vizcaya en II y Alex Escobar, representando al patrocinador del evento, en III.

Al final del evento, Don Rogelio Alvarado, director de la empresa potosina Productos Don Tacho y patrocinador del Gran Premio, agradeció la invitación de los directivos del Campeonato encabezados por Ramiro Herrera, por permitirle estar un año más con ellos, apoyando a los talentos del automovilismo potosino y de otras entidades de la región.

Cortesía Mao Racing

“Ya son muchos años de apoyar este deporte, con decirte que iniciamos desde que Mao Reyna era un jovencito y corría primero motos, después pasó a los autos. De ahí empezamos a apoyar a varios pilotos potosinos, y ya nos metimos a patrocinar seriales, campeonatos, etc, no solo en automovilismo sino en muchos deportes. Aprovecho para decirles a los jóvenes, que no corran en las calles sus autos o motos, mejor vénganse a competir acá en un lugar seguro y donde lo podrán hacer con todas las medidas que se necesitan”, comentó “Don Tacho”.