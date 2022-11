España próximo rival de México en la Billie Jean King Cup 2023

Después del histórico triunfo por 4-0 ante Serbia en San Luis Potosí para avanzar a las Qualifers de la Billie Jean King Cup 2023, México ya conoce a su próximo rival: España, número uno de la siembra.

Así quedó determinado al realizar el sorteo en Glasgow, Escocia, con los ocho representativos que ganaron su respectivo play offs, entre ellos México, y aquellos que ya estaban calificados previamente.

Al final el sorteo arrojó los nueve enfrentamientos que se tendrán y al representativo mexicano le tocó visitar a España, primer sembrado y que eliminó a Países Bajos, los días 14 y 15 de abril del próximo año, serie que tendrá como sede el país ibérico.

Los otros enfrentamientos son: Ucrania Vs. República Checa; Gran Bretaña Vs. Francia; Canadá Vs. Bélgica; Estados Unidos Vs. Austria; Eslovaquia Vs. Italia; Alemania Vs. Brasil; Kazajistán Vs. Polonia; Eslovenia Vs. Rumania.

Los nueves países que ganen las Qualifers clasificarán a las finales del 2023, mientras que las naciones derrotadas se enfrentarán en los play offs también el próximo año. Los enfrentamientos se jugarán a duelos de ida y vuelta, cada serie tendrá dos partidos individuales el primer día y dos individuales y uno de dobles el segundo.

Cabe mencionar que en el sorteo, en el bombo se encontraban los nueve países que terminaron entre el lugar tres y doce la Billie Jean King Cup 2022, y los ocho que ganaron su play offs. Además de Suiza y Australia, como actuales finalistas, quienes tenían asegurada su presencia, mientras que Rusia y Bielorrusia siguen excluidos por la guerra en Ucrania.

Así que para Agustín Moreno, coach, y sus pupilas Fernanda Contreras (160 ranking), Marcela Zacarías (196), Renata Zarazúa (350) y Giuliana Olmos (8 del mundo en dobles), la serie ante España será complicada y deberán prepararse arduamente si quieren seguir soñando en la Billie Jean King Cup 2023.