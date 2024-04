Escudería Mao Racing lista para debutar en Súper Copa 2024

Enrique Reyna, José Miguel Pérez y Alejandro Ibarra, pilotos de la escudería Mao Racing, se reportan listo para debutar en la temporada 2024 de la Súper Copa en el autódromo Monterrey en la capital regia, que se disputa este fin de semana.

Los tres potosinos viajaron a la Sultana del Norte para estar presentes en las calificaciones este sábado 20 y posteriormente el domingo 21 en la primera fecha puntuable de la categoría Fórmula 5 Expertos y Novatos.

Recordemos que en la temporada pasada Enrique “Mao” Reyna se proclamó campeón de Fórmula 5 Expertos, porque a partir de esta primera fecha quiere sumar para ir en busca de refrendar el título, que no será fácil porque todos querrán pelearlo y desbanca de ese lugar de privilegio al potosino.

Cortesía / Mao Racing

Además de que para esta temporada 2024, tendrá de compañero en el serial a su coequipero, el juvenil José Miguel Pérez, quien sorprendió a propios y extraños, ya que en su debut se proclamó campeón de la Fórmula 5 Novatos, y ahora ha decidido dar el salto, apoyado por su equipo para debutar en expertos.

Cabe mencionar que desde que finalizó la temporada pasada el piloto potosino no ha tenido actividad en la pista, pero lo ha sabido aprovechar al máximo perfeccionando su conducción en el kartismo, así como su preparación física con su nuevo entrenador Jo Canales, quien es conocido preparador de deportistas profesionales como el piloto mexicano de fórmula 1.

“Muy emocionado por competir en la categoría expertos, la verdad me he preparado bastante para adaptarme a las adecuaciones que este nuevo reto conlleva; mi entrenador Jo Canales me ha puesto una rutina bastante fructífera con el objetivo que gane más fuerza y esto se vea reflejado en mi destreza en la pista, así como en mis reflejos y forma de conducción. Además de que es un honor ahora compartir pista con el que ha sido mi maestro en este serial, Enrique Reyna”, afirmó “Miky”.

Por último y el más novato de los tres, Alejandro Ibarra, es el tercer piloto quien debutará este fin de semana en la Fórmula 5 novatos, esperando que desde esta primera jornada el potosino responda a la oportunidad que le brinda.