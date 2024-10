Escaramuza Media Luna de Rioverde denuncia injusticia en el Nacional Charro

La Escaramuza Media Luna de Rioverde dio a conocer mediante redes sociales su malestar por la reducción de 28 puntos luego de su participación el pasado 16 de octubre en la Arena Potosí dentro del Campeonato Nacional Charro.

El equipo representativo alzó la voz a través de su capitana Valentina Guerrero luego de que en su actuación lograron un puntaje de 271 unidades, pero las anomalías llegaron después de que se hiciera oficial esta puntuación.

“Aproximadamente 3 horas después de que mi calificación se hiciera oficial recibo una llamada en la que se me solicita me presente en la cabina de jueces, se me notifica que se me va a hacer una modificación a mi calificación oficial, me iban a descalificar un ejercicio, mismo que ya había revisado previamente en mis 15 minutos reglamentarios en video y mismo ejercicio que se me había comprobado que estaba dentro de los rangos establecidos por la Federación y que tenía validez”, indicó.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

En el video de la página Media Luna, Valentina afirma que no estuvo de acuerdo que le descalificaran el ejercicio porque ella ya lo había revisado y “porque estaban fuera de tiempo ya que el reglamento también especifica que solamente se tienen 30 minutos para hacer cualquier modificación a las hojas oficiales una vez que este firmadas por jueces y capitán”.

Dijo que no tuvo ningún comunicado oficial donde se le notificara que esta puntuación iba a ser modificada, tampoco firmó ningún documento, el único documento oficial firmado por ella fue la hoja oficial en la que estaba con una puntuación de 271 unidades, pero “a la mañana siguiente nos topamos con la sorpresa de que esas 271 unidades se eliminaron de las redes sociales y se puso una nueva puntuación no oficial de 243 unidades.

Mencionó que se presentaron a la Arena Potosí con un notario para que les mostraran las hojas de la calificación, pero recibieron una respuesta negativa de la coordinadora nacional de jueces, Melisa Vera Torres, pues les indicó que no se encontraba en el lugar.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Valentina Guerrero agradeció a las jueces femeniles y también recalcó que “ellas calificaron de manera correcta nuestra rutina lo único que solicitamos en este video es que se haga justicia y que se respete nuestra calificación oficial que es de 271 puntos”.

Hasta el momento la calificación de Media Luna se mantiene con 243 unidades en la página de la Federación Mexicana de Charrería y no hay pronunciamiento oficial por parte de los organizadores del Campeonato Nacional.