Errores puntuales nos llevaron a la derrota: Gustavo Da Silva

El brasileño Gustavo Da Silva Leal, director técnico del Atlético de San Luis, afirmó que no estaba en sus planes el regresar de Tijuana sin puntos, pero cometieron fallas en momentos importantes que les llevaron a la derrota.

El estratega no puso excusas, con rostro serio respondió solo dos cuestionamientos de la prensa nacional, al final del partido, pues nadie preguntó algo más, y agradeció las atenciones antes de marcharse.

"Si es una derrota que no estaba presupuestada, segunda jornada que no sumamos puntos y no estamos acostumbrados con eso, ni planeamos estar esta situación que no cae bien.

Cortesía | ADSL

Fue un partido que tuvimos un par de errores puntuales en los goles que nos anotaron, además de que las oportunidades que generamos, que fueron varias, no las metimos, una en la primera mitad y cinco en la segunda. Eso al final costó que no pudiéramos sumar", agregó.

De la discusión que tuvo con el DT Miguel Herrera en torno al gol anulado a Xolos por una posible falta al portero Diego Urtiaga, el timonel sudamericano aclaró que pasó.

"No hubo discusión ni nada, solo nos quedamos platicando ahí mientras el VAR estaba revisando la jugada La verdad que él (Herrera) es un entrenador al que tengo mucho respeto, fue un gusto jugar contra él por lo que representa para el fútbol mexicano, pero solo fue una platica sobre la jugada, nada más que eso".

Cabe mencionar que con las derrotas acumuladas ante Cruz Azul de local y Tijuana de visitante, Atlético de San Luis desciende al tercer lugar de la tabla general, con los mismos 19 puntos.

Por lo pronto el equipo tendrá unos días de descanso, ya que no habrá actividad esta semana por la Fecha FIFA, por lo que prácticamente tendrá un par de semanas libres para su próximo partido.

Aunque después de este receso se le viene un calendario pesado al equipo, con tres partidos en una semana, el domingo 22 recibe a Necaxa en la jornada 13; luego el miércoles 25 visita a Juárez en partido pendiente de la fecha 11, y visita a Toluca en la jornada 14 el domingo 29, para cerrar octubre.