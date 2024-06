Erick Mose e Ivonne Domínguez, monarcas del BMW Maratón Tangamanga 2024

Espectacular resultó la edición 38 del BMW Maratón Internacional Tangamanga 2024, con la participación de 5 mil corredores, incluidas las distancias de 10 y 21 kilómetros. Los campeones fuero Erick Mose, de Kenia, e Ivonne Domínguez, de la CDMX.

A las 6:07 de la mañana, luego de salir los seis atletas con discapacidad, cuatro en sillas de ruedas (dos hombres y par de mujeres), así como una persona invidente y una más con movilidad disminuida, y solemnes Honores a la Bandera, partió la serpiente humana, primero los de maratón y medio maratón, para cuatro minutos después los de 10 kilómetros.

El clima de 18 grados centígrados, cielo nublado, y una hora antes de lo pactado, trajo que todos pudieran entregar su mayor esfuerzo, los de la capital e interior del estado, de otras ciudades de la República Mexicana y del extranjero, aunado a que se contó con gran seguridad vial, suficiente abastecimiento en ruta y meta, hicieron que el evento tuviera saldo blanco y dejará un grato sabor de boca en los participantes.

Ya en lo deportivo, los triunfadores según lo expresaron, a pesar de no llegar en su mejor momento físico, pudieron sortear la presión de los rivales y quedarse con la victoria. En la rama femenil, la capitalina Ivonne Domínguez sumó su segunda victoria, ya que en el año 2022 (edición 35) también fue campeona. Este año con tiempo de 2h54:05.

Y en la varonil, el keniata Erick Monyenye Mose, en su primera participación, lo ganó con 2h26:34. En silla de ruedas, los poblanos Ariadne Hernández y Gonzalo Valdovinos fueron los monarcas, el segundo se proclamó bicampeón ya que ganó en el 2023.

Resultados oficiales

SILLA DE RUEDAS FEMENIL: 1er lugar Ariadne Hernández, Puebla, 2h57:23, Ganadora Absoluta; 2da Leticia Sánchez, Puebla, 2h57:59. VARONIL: 1er lugar Gonzalo Valdovinos, Puebla, 1h52:20, Ganador Absoluto; segundo Armando Orozco, Matehuala, SLP, 2h57:04; tercero Oscar Gómez Garrido, 3h34:50.

19-39 AÑOS FEMENIL: 1er lugar Ivon Domínguez Acosta, CDMX, 2h54:05, Ganadora Absoluta; segunda Misha Elena Ruiz, 3h00:57; tercera Ruth Chepkoech Kimutai, Kenia, 3h09:24. EN VARONIL: 1er lugar Erick Monyenye Mose, Kenia, 2:26:34, Ganador Absoluto; segundo Jesús Valentín Rendón Carrillo, 2h27:50; tercero Edson Esau Soldevilla, Rioverde, SLP, 2h32:37.

40-49 AÑOS FEMENIL: 1er lugar Adriana Zamarripa García, 3h21:47; segunda Ma. Angélica Hernández, 3h35:01; tercera Erika Nohemí Loredo, 3h35:07. VARONIL: 1er lugar Juan Carlos Romero Bernal, Zacatecas, 2h29:09; segundo Efraín Salazar Lara, 2h47:23; tercero Juan Daniel Guerrero, 2h56:46.

50-59 AÑOS FEMENIL: 1er lugar Ma. Inocencia Ramírez, 4h20:42; segunda Ma. Ruth Ramos, 4h32:27; tercera Ma. de San Juan Fonseca, 4h39:56. VARONIL: 1er lugar Miguel León Acoltzin, 2h58:11; segundo Víctor Manuel Muñoz, 3h03:46; tercero César Federico Macías, 3h11:12.

60 AÑOS Y MÁS FEMENIL: 1er lugar Rosalía Magdaleno Aguilera, 5h46:22. VARONIL: 1er lugar J. Félix Escobar, 3h13:51; segundo Pablo Muñoz, 3h15:29; tercero Eduardo Tobías, 3h21:16.

Los ganadores del BMW Maratón Tangamanga, felices con el triunfo

Erick Mose e Ivonne Domínguez no podían ocultar su felicidad luego de proclamarse campeones de la edición 38 del Maratón Internacional Tangamanga 2024, pues ambos en entrevista con El Sol de San Luis expresaron que salían de lesiones y reaparecieron con sendos triunfos que les inyecta motivación y sobre todo el hecho de saber que ya están recuperados de los males que les aquejaron.

El keniana Erick Monyenye Mose luego de recuperar el aliento comentó “es la primera vez que vengo a correr a San Luis Potosí, quería ya desde hace tiempo venir a participar, pues otros atletas de mi país me habían dicho que era un buen evento y la verdad que me agradó mucho el recorrido, la ciudad y el apoyo de las personas”.

Hizo hincapié que una lesión en la espalda luego de un accidente automovilístico, lo había alejado del atletismo. “Me dolía mucho al correr, por lo que tuve que parar varias semanas hasta recuperarme, por lo que vine a ver cómo me sentía pero resultó que pude ganar y eso me tiene contento, ha sido un gran regreso”, señaló en perfecto español, pues dice que tiene ya más de 6 años viviendo en nuestro país.

Por su parte, Ivonne Domínguez también tuvo que parar por una lesión en el tendón de Aquiles, siendo esta su reaparición en la distancia de maratón, “si se me juntaron un par de lesiones, pero afortunadamente ya no me dolió nada y pude correr muy a gusto. Conforme pasaron los kilómetros mantuve mi ritmo y logré el triunfo, ya es mi segundo porque en el 2022 también vine y gané el absoluto”.

Agregó que pertenece al Team Alberto Vargas, a quien le dedica el triunfo porque la han apoyado mucho, al igual que su familia. “Esto me motiva a seguir en el atletismo, voy a prepararme para el medio maratón de la CDMX, es mi siguiente objetivo”.

Por último, la campeona comentó que le gustó el evento porque tuvo una buena organización y sobre todo el horario, que resultó muy a gusto para correr sin tanto calor.